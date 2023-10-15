Опять без победы. «Ротор» закончил матч с «Волгой» в Волгограде ничьей - 1:1





«Ротор» сегодня, 15 октября, на домашнем поле в присутствии 13925 фанатов сыграл вничью с «Волгой» из Ульяновска - 1:1. Хотя болельщики сине-голубых и жаждали победы после неудачного матча их любимого клуба в прошлом туре, добыть викторию «Ротору» не удалось. «Ротор» сегодня, 15 октября, на домашнем поле в присутствии 13925 фанатов сыграл вничью с «Волгой» из Ульяновска - 1:1. Хотя болельщики сине-голубых и жаждали победы после неудачного матча их любимого клуба в прошлом туре, добыть викторию «Ротору» не удалось.

Сине-голубые быстро отпраздновали гол и, не теряя времени, побежали к центру поля, желая следом забить и второй. Однако матч складывался все-таки с небольшим преимуществом «Волги». Хозяева старались оказать давления на оборону ульяновского клуба также с помощью контратак, но им не хватало точности и хладнокровия в решающей фазе. Острых моментов у сине-голубых было меньше, чем у противников, а «Волга» под конец поединка стала давить сильнее. Гости вполне могли добыть победу, но Вадим Аверкиев не дал им это сделать. Голкипер будто поймал кураж и «вытаскивал» свою команду из крайне сложных ситуаций, сделав несколько чудесных и важнейших спасений на самых последних минутах. Сине-голубые быстро отпраздновали гол и, не теряя времени, побежали к центру поля, желая следом забить и второй. Однако матч складывался все-таки с небольшим преимуществом «Волги». Хозяева старались оказать давления на оборону ульяновского клуба также с помощью контратак, но им не хватало точности и хладнокровия в решающей фазе. Острых моментов у сине-голубых было меньше, чем у противников, а «Волга» под конец поединка стала давить сильнее. Гости вполне могли добыть победу, но Вадим Аверкиев не дал им это сделать. Голкипер будто поймал кураж и «вытаскивал» свою команду из крайне сложных ситуаций, сделав несколько чудесных и важнейших спасений на самых последних минутах.

Итог матча – 1:1. Волгоградцам не удалось победить во второй раз подряд. Сейчас у сине-голубых в активе – 18 очков. Подопечные Сергея Попкова продолжают борьбу за попадание в шестерку, однако на данный момент занимают седьмую позицию в турнирной таблице. До конца осенней части сезона осталось всего четыре тура. Итог матча – 1:1. Волгоградцам не удалось победить во второй раз подряд. Сейчас у сине-голубых в активе – 18 очков. Подопечные Сергея Попкова продолжают борьбу за попадание в шестерку, однако на данный момент занимают седьмую позицию в турнирной таблице. До конца осенней части сезона осталось всего четыре тура.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото "Ротора" VK.com







Гости начали первый тайм агрессивно и дали понять соперникам, что настроены серьезно. «Волга» в дебюте встречи владела инициативой и создала опасный момент уже на 6-й минуте. Защитник хозяев Алексей Никитин, поскользнувшись, потерял мяч, который успешно забрал у него Азнаур Герюгов и, забежав в штрафную, мощно пробил, но не попал в створ. Можно сказать, «Ротору» повезло. Однако через некоторое время после передачи партнера по команде на того же Алексея Никитина перелетевший через него игровой снаряд так же подхватил футболист гостей и устремился к воротам Вадима Аверкиева. На помощь пришел Данил Пелих, который успел догнать оппонента и в подкате выбил мяч на угловой.После таких нервных моментов сине-голубые начали отодвигать игру со своей половины, однако и «Волга» при этом оборонялась организованно и грамотно. В единоборствах и стычках команды показывали готовность бороться за свое владение до последнего. Подопечные Сергея Попкова демонстрировали самоотдачу, но им явно не хватало конкретики в завершающей стадии. В заключительной десятиминутке тайма Даниил Арсентьев мог забить. К сожалению, его выстрел с границы штрафной пришелся по центру ворот и голкипер Андрей Климович спокойно ликвидировал угрозу. Через несколько минут смазанным и совсем не точным оказался и удар головой форварда Рашида Магомедова, заменившего в стартовом составе Михаила Агеева. В итоге ничейный исход в конце первой половины оказался по игре – соперники хотели, могли и боролись, но поразить ворота никому из них не удалось.Зато «Волга» отличилась вскоре после перерыва. Команда Андраника Бабаяна, как по нотам, разыграла атаку и Денис Рахманов с правого угла красиво пробил в верхний угол. Оборона «Ротора» не смогла ему помешать и у Вадима Аверкиева не было шансов взять такой мяч.Болельщики не могли скрыть разочарования, но после такой неудачи волгоградцы при активной поддержке родных трибун побежали вперед и на 61-й минуте, заработав угловой, все-таки реабилитировались. Дмитрий Прищепа, который сегодня впервые вышел на поле после травмы, идеально навесил со стандарта, после чего борьбу за игровой снаряд выиграл Алексей Никитин, и тот, к неописуемой радости фанатов, поразил цель и сравнял счет .