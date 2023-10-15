Спорт

Опять без победы. «Ротор» закончил матч с «Волгой» в Волгограде ничьей - 1:1

Спорт 15.10.2023 19:34
0
15.10.2023 19:34


«Ротор» сегодня, 15 октября, на домашнем поле в присутствии 13925 фанатов сыграл вничью  с «Волгой» из Ульяновска - 1:1. Хотя болельщики сине-голубых и жаждали победы после неудачного матча их любимого клуба в прошлом туре, добыть викторию «Ротору» не удалось.
Гости начали первый тайм агрессивно и дали понять соперникам, что настроены серьезно. «Волга» в дебюте встречи владела инициативой и создала опасный момент уже на 6-й минуте. Защитник хозяев Алексей Никитин, поскользнувшись, потерял мяч, который успешно забрал у него Азнаур Герюгов и, забежав в штрафную, мощно пробил, но не попал в створ. Можно сказать, «Ротору» повезло. Однако через некоторое время после передачи партнера по команде на того же Алексея Никитина перелетевший через него игровой снаряд так же подхватил футболист гостей и устремился к воротам Вадима Аверкиева. На помощь пришел Данил Пелих, который успел догнать оппонента и в подкате выбил мяч на угловой.
После таких нервных моментов сине-голубые начали отодвигать игру со своей половины, однако и «Волга» при этом оборонялась организованно и грамотно. В единоборствах и стычках команды показывали готовность бороться за свое владение до последнего. Подопечные Сергея Попкова демонстрировали самоотдачу, но им явно не хватало конкретики в завершающей стадии. В заключительной десятиминутке тайма Даниил Арсентьев мог забить. К сожалению, его выстрел с границы штрафной пришелся по центру ворот и голкипер Андрей Климович спокойно ликвидировал угрозу. Через несколько минут смазанным и совсем не точным оказался и удар головой форварда Рашида Магомедова, заменившего в стартовом составе Михаила Агеева. В итоге ничейный исход в конце первой половины оказался по игре – соперники хотели, могли и боролись, но поразить ворота никому из них не удалось.
Зато «Волга» отличилась вскоре после перерыва. Команда Андраника Бабаяна, как по нотам, разыграла атаку и Денис Рахманов с правого угла красиво пробил в верхний угол. Оборона «Ротора» не смогла ему помешать и у Вадима Аверкиева не было шансов взять такой мяч.
Болельщики не могли скрыть разочарования, но после такой неудачи волгоградцы при активной поддержке родных трибун побежали вперед и на 61-й минуте, заработав угловой, все-таки реабилитировались. Дмитрий Прищепа, который сегодня впервые вышел на поле после травмы, идеально навесил со стандарта, после чего борьбу за игровой снаряд выиграл Алексей Никитин, и тот, к неописуемой радости фанатов, поразил цель и сравнял счет .
Сине-голубые быстро отпраздновали гол и, не теряя времени, побежали к центру поля, желая следом забить и второй. Однако матч складывался все-таки с небольшим преимуществом «Волги». Хозяева старались оказать давления на оборону ульяновского клуба также с помощью контратак, но им не хватало точности и хладнокровия в решающей фазе. Острых моментов у сине-голубых было меньше, чем у противников, а «Волга» под конец поединка стала давить сильнее. Гости вполне могли добыть победу, но Вадим Аверкиев не дал  им это сделать. Голкипер будто поймал кураж и «вытаскивал» свою команду из крайне сложных ситуаций, сделав несколько чудесных и важнейших спасений на самых последних минутах.
Итог матча – 1:1. Волгоградцам не удалось победить во второй раз подряд. Сейчас у сине-голубых в активе – 18 очков. Подопечные Сергея Попкова продолжают борьбу за попадание в шестерку, однако на данный момент занимают седьмую позицию в турнирной таблице. До конца осенней части сезона осталось всего четыре тура.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото "Ротора" VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
14.10.2023 21:27
Спорт 14.10.2023 21:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.10.2023 12:49
Спорт 14.10.2023 12:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.10.2023 08:25
Спорт 12.10.2023 08:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.10.2023 20:30
Спорт 10.10.2023 20:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.10.2023 10:28
Спорт 10.10.2023 10:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.10.2023 20:13
Спорт 09.10.2023 20:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.10.2023 19:41
Спорт 08.10.2023 19:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.10.2023 14:05
Спорт 08.10.2023 14:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.10.2023 19:40
Спорт 07.10.2023 19:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.10.2023 07:35
Спорт 06.10.2023 07:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.10.2023 21:05
Спорт 05.10.2023 21:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.10.2023 17:36
Спорт 04.10.2023 17:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.10.2023 08:12
Спорт 04.10.2023 08:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.10.2023 20:02
Спорт 03.10.2023 20:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.10.2023 16:32
Спорт 03.10.2023 16:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:40
Облкомприроды разрешили убить 10 бобров в охотзаказнике под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:51
Смяло, как банку: семь человек пострадали в крупной аварии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:34
Опять без победы. «Ротор» закончил матч с «Волгой» в Волгограде ничьей - 1:1Смотреть фотографии
19:10
Колонна байкеров встала на съезде у «танцующего» моста в Волгограде после ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
18:38
«О них мечтал любой мальчишка»: волгоградец собрал коллекцию легендарных машинок СССРСмотреть фотографии
18:17
В Волгограде ждут заявлений от кандидатов на пост главы фонда капремонтаСмотреть фотографии
17:32
В Волгограде растет число подключенных к теплу домовСмотреть фотографии
16:56
Скончался бывший вратарь волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
15:50
Учения по борьбе с саранчой пройдут 2 ноября в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:05
«Больно и обидно до слёз»: под Волгоградом снесли старое здание ж/д станцииСмотреть фотографии
13:08
Под Волгоградом сельских детей вынуждают ходить 8 км пешком в школуСмотреть фотографии
13:00
Волгоградские врачи спасли 2-летнего малыша, выпившего яд от насекомыхСмотреть фотографии
12:36
Чиновникам в Волгоградской области приказали усилить информработу с населениемСмотреть фотографии
11:08
56 лет назад на Мамаевом кургане в Волгограде открыли мемориал с «Родиной-матерью»Смотреть фотографии
10:31
«Ушла босиком»: в Волгограде пропала 24-летняя девушкаСмотреть фотографии
09:53
В Волгограде водитель «Волги» сбил пешехода и скрылсяСмотреть фотографии
09:15
«Само не пройдет»: врач рассказала, когда волгоградцам пора идти к психотерапевтуСмотреть фотографии
08:41
Привезут с юга и севера: опубликовано расписание электричек в день футбола в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:51
Гидрометцентр назвал два опасных погодных явления в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:27
Нужен перелом. «Ротор» в Волгограде сыграет с «Волгой» 15 октябряСмотреть фотографии
21:08
В Волгограде исчез 65-летний мужчина с рюкзакомСмотреть фотографии
19:46
«А зачем нам чиновники?»: жители Михайловки добились нового тротуара в ГенпрокуратуреСмотреть фотографии
18:48
Росздравнадзор проверил качество лекарств в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:03
Под Волгоградом образовалась 8-километровая пробкаСмотреть фотографии
17:32
В половину домов Волгограда пришло теплоСмотреть фотографии
16:43
В Волгограде спасли новорожденного с дыркой в животеСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде открылись новый ФОК и спортплощадкаСмотреть фотографии
15:38
Под Волгоградом похоронили погибшего на СВО Николая ЖарковаСмотреть фотографии
14:59
В Волгограде мэрию обязали отремонтировать и осветить дороги в Краснооктябрьском районеСмотреть фотографии
14:21
Пришли 2 тысячи человек. В Иерусалиме похоронили убитого в ходе конфликта с ХАМАС волгоградца Дмитрия РешетниковаСмотреть фотографии
 