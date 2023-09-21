Буквально накануне с центральных улиц Волгограда стали исчезать электросамокаты. В СУ СКР по региону данный факт объяснили указанием руководства ведомства о проведении процессуальной проверки в связи с участившимися в областном центре случаями травмирования горожан, в том числе подростков, в результате наезда на них электросамокатов.

Журналисты V102.RU вышли на улицы города, чтобы узнать, что волгоградцы и гости областной столицы думают о сложившейся ситуации в сфере кикшеринга и что, по их мнению, нужно менять.

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Ранее сообщалось о двух смертельных происшествиях с участием электросамоктчиков. В августе прошлого года в 75-летнего волгоградца на Астраханском мосту врезался самокат — позже мужчина скончался в реанимации. В центре Волгограда 15 сентября Mercedes переехал насмерть 14-летнего мальчика, передвигавшегося на электросамокате. Накануне стали появляться первые решения волгоградских судов по факту травмирования пешеходов.

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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