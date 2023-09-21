Расследования

Опрос «Высоты 102»: что думают жители Волгограда о запрете кикшеринга и при чем здесь Илон Маск

Расследования 21.09.2023 09:06
0
21.09.2023 09:06

Буквально накануне с центральных улиц Волгограда стали исчезать электросамокаты. В СУ СКР по региону данный факт объяснили указанием руководства ведомства о проведении процессуальной проверки в связи с участившимися в областном центре случаями травмирования горожан, в том числе подростков, в результате наезда на них электросамокатов.

Журналисты V102.RU вышли на улицы города, чтобы узнать, что волгоградцы и гости областной столицы думают о сложившейся ситуации в сфере кикшеринга и что, по их мнению, нужно менять. 

Регистрация по паспорту от москвичей, опыт Илона Маска и неожиданный подход старшего поколения – в видеорепортаже ИА «Высота 102». 



Ранее сообщалось о двух смертельных происшествиях с участием электросамоктчиков. В августе прошлого года в 75-летнего волгоградца на Астраханском мосту врезался самокат — позже мужчина скончался в реанимации. В центре Волгограда 15 сентября Mercedes переехал насмерть 14-летнего мальчика, передвигавшегося на электросамокате. Накануне стали появляться первые решения волгоградских судов по факту травмирования пешеходов. 

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

Читайте также: 

Электросамокаты спешно и массово сгребают с центральных улиц Волгограда

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
21.09.2023 13:08
Расследования 21.09.2023 13:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.09.2023 12:09
Расследования 21.09.2023 12:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.09.2023 10:35
Расследования 21.09.2023 10:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.09.2023 18:08
Расследования 20.09.2023 18:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.09.2023 15:52
Расследования 20.09.2023 15:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.09.2023 12:25
Расследования 20.09.2023 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.09.2023 17:19
Расследования 19.09.2023 17:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.09.2023 16:09
Расследования 19.09.2023 16:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.09.2023 14:39
Расследования 19.09.2023 14:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.09.2023 12:21
Расследования 19.09.2023 12:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.09.2023 11:18
Расследования 19.09.2023 11:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2023 19:11
Расследования 18.09.2023 19:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2023 15:13
Расследования 18.09.2023 15:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2023 12:44
Расследования 18.09.2023 12:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2023 10:53
Расследования 18.09.2023 10:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:50
На волгоградце во время приготовления обеда вспыхнул халат. Мужчина умерСмотреть фотографии
13:36
Волгоградских приставов уличили в игнорировании исполпроизводств по экологическим деламСмотреть фотографии
13:08
Следователи СК ищут очевидцев падения фанерного листа на голову волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:00
На закупке компьютеров для депутатов Волгоградской облдумы сэкономили 1 млнСмотреть фотографии
12:57
«Переживали страшно, плакали»: семья из Волжского после пожара потеряла единственное жильеСмотреть фотографии
12:09
Оперативниками задержана 22-летняя жительница ЕкатеринбургаСмотреть фотографии
11:45
В Волгограде на 11% подорожали билеты на самолетыСмотреть фотографии
10:56
В Волгоградской области легковушка влетела на встречке в «ГАЗель», есть погибшийСмотреть фотографии
10:35
Чиновники не в курсе. В Волгограде неэтичную рекламу разместили на «левых» билбордахСмотреть фотографии
10:28
В поселке под Волгоградом сгорела школаСмотреть фотографии
10:22
В Волжском самокатчик врезался в выезжающую с АЗС скоруюСмотреть фотографии
09:58
Под Волгоградом бесправный водитель погиб в перевернувшейся легковушкеСмотреть фотографии
09:38
Волгоградская область по площади посевов картофеля выбилась в лидеры РоссииСмотреть фотографии
09:06
Опрос «Высоты 102»: что думают жители Волгограда о запрете кикшеринга и при чем здесь Илон МаскСмотреть фотографииCмотреть видео
08:33
Волгоградскую легкоатлетку дисквалифицировали из-за допингаСмотреть фотографии
08:00
В Волгоградской области 4 октября прозвучит тревожная сиренаСмотреть фотографии
07:43
РПН: в Волгоградской области отмечен рост заболеваемости коронавирусомСмотреть фотографии
21:52
В ЦПКиО Волгограда впервые в России гимнастки покорят колесо обозренияСмотреть фотографии
21:37
Володин призвал выполнить поручение Путина и обуздать цены на бензинСмотреть фотографии
21:06
На юге Волгограда в «Родниковой долине» повредили газопроводСмотреть фотографии
20:41
Павел Могилевский: «Ротор» может занять первое место»Смотреть фотографии
20:01
Маленький прокол спас волгоградку от ампутации ногиСмотреть фотографии
19:27
Волгоградец на машине с иностранными номерами испугал саратовцев: видеоСмотреть фотографии
19:01
«Заливаем все хлоркой»: в Волгограде еще один аварийный дом оккупировали блохиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:53
Электросамокатчик заплатит 1000 рублей по суду за сломанную лодыжку волгоградкиСмотреть фотографии
18:29
В двадцати волгоградских школах классы закрыли на карантин по ОРВИСмотреть фотографии
18:08
В Волгограде задержали скрывшуюся после наезда на пешехода женщину-водителяСмотреть фотографии
18:02
Петербургские «Кресты» требуют с волгоградца 120 тысяч за испорченную видеокамеруСмотреть фотографии
17:32
Мэрию Волгограда покинула главная по жилищной политике Рената КостроваСмотреть фотографии
16:35
Историю о слепой принцессе Иоланте расскажут артисты в новом составеСмотреть фотографии
 