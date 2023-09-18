Жители дома №3 по ул. Аллея Героев в Центральном районе Волгограда сегодня, 18 сентября, заметили необычное под окнами своего дома. По словам читателей ИА «Высота 102», во второй половине дня пара человек в сопровождении людей в форме стали собирать с тротуаров и грузить в «ГАЗель» все электрические самокаты.

– Два человека, с виду обычные рабочие, собирают самокаты, припаркованные на тротуарах, и складывают их в грузовик. При этом каждый самокат описывает человек в форме, а рядом с «ГАЗелью» ездит полицейская Skoda, – поделились с редакцией очевидцы.





Корреспонденты ИА «Высота 102» выехали после сообщения волгоградцев на улицу Советскую. Описанный читателями грузовичок, полицейский автомобиль и «человек в форме», на деле оказавшийся сотрудником СУ СК России по Волгоградской области, успели к тому времени, правда, переместиться в сторону Центрального рынка.





Однако ни сотрудники полиции, ни представитель СК не захотели пояснить, по какой причине и для чего убирают с улиц электросамокаты. Отметим, что в кузов грузовика отправлялись все средства передвижения – в том числе и те, которыми управляли волгоградцы. На все вопросы журналистов сотрудники ведомств предлагали направить запросы в волгоградское следственное управление, где, в свою очередь, обещали пояснить ситуацию позже.





Напомним, что в Центральном районе Волгограда, на ул. Новороссийской, на минувшей неделе в результате жуткого ДТП с Mercedes погиб 14-летний мальчик из Владикавказа. Подросток, обучавшийся в школе олимпийского резерва, оказался под колесами иномарки и умер от несовместимых с жизнью увечий.

Этот случай – второй смертельный в Волгограде с участием электросамокатчиков. Первый, напомним, также произошел в Центральном районе, но на Астраханском мосту. Управлявший самокатом мужчина в августе 2022 года сбил 75-летнего пенсионера, который затем умер в больнице в результате травмы головы.









Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»