Общество

Электросамокаты спешно и массово сгребают с центральных улиц Волгограда

Общество 18.09.2023 19:49
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18.09.2023 19:49


Жители дома №3 по ул. Аллея Героев в Центральном районе Волгограда сегодня, 18 сентября, заметили необычное под окнами своего дома. По словам читателей ИА «Высота 102», во второй половине дня пара человек в сопровождении людей в форме стали собирать с тротуаров и грузить в «ГАЗель» все электрические самокаты.  

– Два человека, с виду обычные рабочие, собирают самокаты, припаркованные на тротуарах, и складывают их в грузовик. При этом каждый самокат описывает человек в форме, а рядом с «ГАЗелью» ездит полицейская Skoda, – поделились с редакцией очевидцы. 


Корреспонденты ИА «Высота 102» выехали после сообщения волгоградцев на улицу Советскую. Описанный читателями грузовичок, полицейский автомобиль и «человек в форме», на деле оказавшийся сотрудником СУ СК России по Волгоградской области, успели к тому времени, правда, переместиться в сторону Центрального рынка. 


Однако ни сотрудники полиции, ни представитель СК не захотели пояснить, по какой причине и для чего убирают с улиц электросамокаты. Отметим, что в кузов грузовика отправлялись все средства передвижения – в том числе и те, которыми управляли волгоградцы. На все вопросы журналистов сотрудники ведомств предлагали направить запросы в волгоградское следственное управление, где, в свою очередь, обещали пояснить ситуацию позже. 


Напомним, что в Центральном районе Волгограда, на ул. Новороссийской, на минувшей неделе в результате жуткого ДТП с Mercedes погиб 14-летний мальчик из Владикавказа. Подросток, обучавшийся в школе олимпийского резерва, оказался под колесами иномарки и умер от несовместимых с жизнью увечий. 

Этот случай – второй смертельный в Волгограде с участием электросамокатчиков. Первый, напомним, также произошел в Центральном районе, но на Астраханском мосту. Управлявший самокатом мужчина в августе 2022 года сбил 75-летнего пенсионера, который затем умер в больнице в результате травмы головы. 



Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

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