Электросамокатчик заплатит 1000 рублей по суду за сломанную лодыжку волгоградки





Дзержинский районный суд сегодня, 20 сентября, принял решение по административному делу о наезде электросамокатчика на пешехода в центре Волгограда. Как рассказали ИА «Высота 102» в суде, мужчине придется заплатить штраф за нарушение ПДД.

– Кирилл Ш., двигаясь на электросамокате по тротуару вдоль улицы Краснознаменской, совершил наезд на шедшую впереди женщину, тем самым нарушив требование п.п. 1.5, 24.6 ПДД РФ, – сообщили в суде. – Потерпевшая К. после столкновения получила телесные повреждения в виде перелома лодыжки. Факт совершения административного правонарушения, подтвержден имеющимися в материалах дела доказательствами.

На суде электросамокатчик признал вину в полном объеме. В результате Дзержинский районный суд Волгограда признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 12.30 КоАП РФ – нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Электросамоктчику назначили наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

– Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке, – уточняют в райсуде.

Напомним, что в Центральном районе в рамках доследственной проверки сотрудниками СУ СК России по Волгоградской области было изъято с улиц Волгограда порядка четырех десятков электросамокатов. Операторов кикшеринга проверяют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Данная мера связана с многочисленными ДТП с участием электросамокатчиков. Зачастую, отмечают в СУ СКР, транспортными средствами управляют лица, не способные к этому – в частности, малолетние дети.