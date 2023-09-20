Происшествия

Электросамокатчик заплатит 1000 рублей по суду за сломанную лодыжку волгоградки

Происшествия 20.09.2023 18:53
0
20.09.2023 18:53


Дзержинский районный суд сегодня, 20 сентября, принял решение по административному делу о наезде электросамокатчика на пешехода в центре Волгограда. Как рассказали ИА «Высота 102» в суде, мужчине придется заплатить штраф за нарушение ПДД.  

– Кирилл Ш., двигаясь на электросамокате по тротуару вдоль улицы Краснознаменской, совершил наезд на шедшую впереди женщину, тем самым нарушив требование п.п. 1.5, 24.6 ПДД РФ, – сообщили в суде. – Потерпевшая К. после столкновения получила телесные повреждения в виде перелома лодыжки. Факт совершения административного правонарушения, подтвержден имеющимися в материалах дела доказательствами.

На суде электросамокатчик признал вину в полном объеме. В результате Дзержинский районный суд Волгограда признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 12.30 КоАП  РФ – нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Электросамоктчику назначили наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

– Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке, – уточняют в райсуде. 

Напомним, что в Центральном районе в рамках доследственной проверки сотрудниками СУ СК России по Волгоградской области было изъято с улиц Волгограда порядка четырех десятков электросамокатов. Операторов кикшеринга проверяют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Данная мера связана с многочисленными ДТП с участием электросамокатчиков. Зачастую, отмечают в СУ СКР, транспортными средствами управляют лица, не способные к этому – в частности, малолетние дети. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
20.09.2023 19:27
Происшествия 20.09.2023 19:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.09.2023 14:25
Происшествия 20.09.2023 14:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.09.2023 13:47
Происшествия 20.09.2023 13:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.09.2023 10:02
Происшествия 20.09.2023 10:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2023 18:53
Происшествия 19.09.2023 18:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2023 17:31
Происшествия 19.09.2023 17:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2023 11:14
Происшествия 19.09.2023 11:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2023 20:03
Происшествия 18.09.2023 20:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2023 16:39
Происшествия 18.09.2023 16:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2023 12:24
Происшествия 18.09.2023 12:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2023 12:22
Происшествия 18.09.2023 12:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2023 12:18
Происшествия 18.09.2023 12:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2023 10:42
Происшествия 18.09.2023 10:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2023 10:20
Происшествия 18.09.2023 10:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2023 10:12
Происшествия 18.09.2023 10:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:27
Волгоградец на машине с иностранными номерами испугал саратовцев: видеоСмотреть фотографии
19:01
«Заливаем все хлоркой»: в Волгограде еще один аварийный дом оккупировали блохиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:53
Электросамокатчик заплатит 1000 рублей по суду за сломанную лодыжку волгоградкиСмотреть фотографии
18:29
В двадцати волгоградских школах классы закрыли на карантин по ОРВИСмотреть фотографии
18:08
В Волгограде задержали скрывшуюся после наезда на пешехода женщину-водителяСмотреть фотографии
18:02
Петербургские «Кресты» требуют с волгоградца 120 тысяч за испорченную видеокамеруСмотреть фотографии
17:32
Мэрию Волгограда покинула главная по жилищной политике Рената КостроваСмотреть фотографии
16:35
Историю о слепой принцессе Иоланте расскажут артисты в новом составеСмотреть фотографии
16:22
Реверсивный режим введут ночью на Сарептском путепроводе в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:11
Рабочая группа по СВО представила ряд новых инициатив Владимиру ПутинуСмотреть фотографии
15:52
Семенов доложит Бастрыкину по делу об отказе волгоградскому сироте в выдаче жильяСмотреть фотографии
15:37
С нахимичившего под Волгоградом арбузного «короля» взыскали 309 млн рублейСмотреть фотографии
15:11
В аптеках Волгограда исчезли оригинальные препараты от инфаркта и ракаСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде участник Сталинградской битвы Николай Небыков отметил 101-летиеСмотреть фотографии
14:25
Волгоградец под Воронежем пошел на таран трактора и покалечилсяСмотреть фотографии
13:47
В Волгограде пробили газопровод при обустройстве парковкиСмотреть фотографии
13:10
Срок действия водительских прав могут продлить в РоссииСмотреть фотографии
13:00
В Волгограде нашли архивное фото с утраченным барельефом Сталина в центре городаСмотреть фотографии
12:25
СК после шумихи в СМИ обратил внимание на опасный дом в переулке ФабричномСмотреть фотографии
11:53
Мэрию Волгограда обязали оплатить содержание в клетках агрессивных собакСмотреть фотографии
11:12
Надо потерпеть. В Волгограде запустят четыре новых автобусных маршрутаСмотреть фотографии
10:02
В центре Волгограда неизвестный сбил пешехода и скрылсяСмотреть фотографии
09:39
Пропавшего волгоградца со шрамом на лбу нашли в реанимацииСмотреть фотографии
09:35
Когда реальность и ожидания не совпадают? Волгоградцам отвечают энергетикиСмотреть фотографии
09:32
В Волгоградской области ожидают автоделегацию «мобильных сенаторов» из МосквыСмотреть фотографии
09:10
В процесс по делу об убийстве IT-специалиста в Волгограде вмешался форс-мажорСмотреть фотографии
09:08
Траты на отпуск в этом году выросли у 39% жителей ЮФОСмотреть фотографии
08:47
«Набросилась на хозяйку»: в станице Волгоградской области объявили карантин из-за бешеной собакиСмотреть фотографии
08:09
Зарплату до 190 тысяч рублей с бесплатными бургерами предлагают волгоградцамСмотреть фотографии
07:39
Под Волгоградом экс-чиновник после скандала с учителем ударился в спортСмотреть фотографии
 