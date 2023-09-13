В Волгограде на ул. Кузнецкой решили заменить 20 метров старого водовода

В Ворошиловском районе Волгограда сегодня, 13 сентября, рабочие «Концессий водоснабжения» приступили к замене 20-метрового участка водовода на ул. Кузнецкая, 32.

По информации пресс-службы компании, течь на изношенном участке водопроводной сети была обнаружена в ходе недавних гидравлических испытаний.

– Из-за технологического нарушения на водоводе малого диаметра по данному адресу происходит затопление теплового канала, – пояснили ситуацию в Концессиях. – Чтобы повысить надежность подачи ресурса ряду домов Ворошиловского района и ликвидировать риски возникновения нештатных ситуаций в будущем, было принято решение о замене участка водовода большой протяженности.

Воду из теплового канала с помощью спецтехники на ул. Кузнецкой уже откачали. В настоящее время проводятся земляные работы. После них бригада приступит к прокладке нового отрезка водовода, выполненного из современных высокопрочных материалов с увеличенным сроком эксплуатации.

– На финальном этапе специалисты поместят трубопровод в специальный металлический кожух, который снижает негативное воздействие внешней среды на водовод. По завершении работ специалисты займутся восстановлением асфальтобетонного покрытия, – сообщают в компании.

Уточняется, что во время восстановительных работ подача ресурса в ряд близлежащих домов будет временно ограничена.