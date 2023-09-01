РПН: территорию Волгограда обработают от крыс









В Волгограде будут проведены дератизационные мероприятия, направленные на борьбу с расплодившимися грызунами. Такое решение, как сообщили V102.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора, было принято на расширенном совещании, где обсуждалась текущая ситуация с вывозом накопленных отходов на территории Волгограда.

- Было принято решение по завершению расчистки территории от накопленных ТКО организовать проведение дератизационных мероприятий, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Напомним , что ранее в ведомстве признали увеличение количества крыс на городских улицах. Животные стали чаще встречаться волгоградцам на мусорных площадках, а также во дворах многоквартирных домов. Специалисты констатировали, что грызуны расплодились из-за ненадлежащего вывоза ТКО и несвоевременной ликвидации несанкционированных свалок, а также из-за отсутствие дератизационных мероприятий или их некачественное проведение.

Так, в конце августа жители ул. Тулака сообщили ИА «Высота 102» о крысах во дворе многоквартирного дома. Волгоградцы сняли на видео , как откормленные крысы, не опасаясь людей, резвятся посреди улицы.

В РПН отмечают, что крысы являются переносчиками смертельных заболеваний. Это и чума, и туляремия, и геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, и лептоспироз, и лихорадка Ку, и бешенство. Также соседство с крысами грозит волгоградцам псевдотуберкулезом, кишечным иерсиниозом.



