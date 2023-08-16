Общество

А им все мало: утопивший в мусоре Волгоградскую область «Ситиматик» требует 731 млн рублей

Общество 16.08.2023 10:52
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16.08.2023 10:52


Компания «Ситиматик-Волгоград», лишенная статуса регионального оператора по обращению с ТКО, направила досудебную претензию с требованием выплатить неустойку в размере 731 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», документ поступил в региональный комитет тарифного регулирования во вторник, 15 августа. 

Известно, что немалую сумму, озвученную в досудебной претензии, «Ситиматик–Волгоград» объясняет неучтенными расходами, которые, по утверждению бывшего регионального оператора, компания была не в состоянии покрыть из-за ограничений на рост тарифов (413 млн рублей в 2021 году и 300 млн рублей в 2022 и 2023 годах).  

В профильном ведомстве сообщают, что досудебная претензия будет рассмотрена в установленном порядке, и напоминают «Ситиматику», что тарифы в Волгоградской области устанавливаются с учетом интересов жителей региона. Иными словами, какие бы аппетиты ни были у участника, его претензии необоснованны. 

– Претензия будет рассмотрена в порядке, который определен в соответствии с процессуальным кодексом, – сообщили в комитете тарифного регулирования Волгоградской области. —  Сумма, указанная в претензии «Ситиматика», не обоснована — не подтверждена никакими расчетами и доводами. Напомним, что регион проводит выверенную тарифную политику. При формировании тарифов на обращение с ТКО были защищены интересы жителей и соблюден баланс в отношении бизнеса. Однако «Ситиматик» не смог организовать работу надлежащим образом, буквально утопив населенные пункты региона в мусоре, поэтому договор с ним был расторгнут приказом облкомприроды с 14 июля. Для нового регоператора «ЭкоЦентр» приступившего к исполнению обязанностей с 1 августа, все тарифы остались на прежнем уровне. 

Сообщается, что за 15 дней работы «ЭкоЦентром» ликвидированы 500 свалочных очагов, вывезено 27 тысяч кубометров ТКО с контейнерных площадок. Временный регоператор по обращению с ТКО начал свою деятельность с 1 августа. При этом временный период может продлиться до года с даты присвоения данного статуса до проведения нового конкурса. На сегодня в регионе открылись офисы компании для работы с населением и юрлицами. В Волгограде создан оперштаб, координирующий всю работу, в том числе по ликвидации мусорных завалов, которые накопились в области. 

В свою очередь горожане требовали от уже бывшего регоператора разгрести мусорные завалы до прихода новой организации. Однако лишившийся статуса «Ситиматик-Волгоград» решил банкротиться. Волгоградские общественники требуют посадок причастных к мусорному коллапсу лиц. 

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Лишившийся статуса регоператора «Ситиматик-Волгоград» решил банкротиться

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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