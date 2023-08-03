Жара до +42 градусов возвращается в Волгоградскую область









В предстоящие выходные, 5 и 6 августа, в Волгоградской области будет очень жарко. Как сообщает V102.RU, региональное управление МЧС распространило предупреждение о надвигающемся на регион зное.

- По сообщению Волгоградского ЦГМС, днем 5 августа и днем 6 августа на территории Волгоградской области ожидается сильная жара +40...+42ºС, - говорится в сообщении.

Жителей просят в период с 12:00 до 16:00 не выходить на улицу, пользоваться в помещениях вентиляторами и кондиционерами. На улице в такую погоду нужно носить легкую светлую одежду из натуральных тканей, головной убор и солнцезащитные очки, а также пить больше воды.



