Жара до +42 градусов возвращается в Волгоградскую область

Общество 03.08.2023 18:07
0
03.08.2023 18:07
В предстоящие выходные, 5 и 6 августа, в Волгоградской области будет очень жарко. Как сообщает V102.RU, региональное управление МЧС распространило предупреждение о надвигающемся на регион зное.
- По сообщению Волгоградского ЦГМС, днем 5 августа и днем 6 августа на территории Волгоградской области ожидается сильная жара +40...+42ºС, - говорится в сообщении.
Жителей просят в период с 12:00 до 16:00 не выходить на улицу, пользоваться в помещениях вентиляторами и кондиционерами. На улице в такую погоду нужно носить легкую светлую одежду из натуральных тканей, головной убор и солнцезащитные очки, а также пить больше воды.
Оставивший странное сообщение астраханец пропал в Волгограде03.08.2023 20:40
Общество 03.08.2023 20:40
Коллеги волгоградских депутатов без колебаний пересели на «Лады»03.08.2023 19:20
Общество 03.08.2023 19:20
В Волгоградской области простились с погибшим на Украине 46-летним добровольцем03.08.2023 18:37
Общество 03.08.2023 18:37
«Там о смерти не думаешь»: в Волгограде контрактникам и добровольцам СВО вручили 11 госнаград03.08.2023 17:48
Общество 03.08.2023 17:48
Волгоградские арбузы заняли третье место в народном рейтинге03.08.2023 17:36
Общество 03.08.2023 17:36
Онлайн-забег «Достигая цели!» ко Дню железнодорожника пройдёт с 5 по 13 августа03.08.2023 16:42
Общество 03.08.2023 16:42
Регоператор «ЭкоЦентр» освободил Волгоградскую область еще от 2000 тонн отходов03.08.2023 16:41
Общество 03.08.2023 16:41
Новым прокурором Камышина назначен Михаил Андреев03.08.2023 16:38
Общество 03.08.2023 16:38
Банк «Открытие»: 27% жителей ЮФО готовы участвовать в новой программе долгосрочных сбережений для граждан03.08.2023 15:21
Общество 03.08.2023 15:21
Андрей Бочаров обратился к волгоградцам03.08.2023 14:52
Общество 03.08.2023 14:52
Руководство природного парка в Волгоградской области наказали за молчание03.08.2023 12:51
Общество 03.08.2023 12:51
В Волгограде 4 августа откроется новый рынок на Нижнем Тракторном03.08.2023 10:53
Общество 03.08.2023 10:53
В Краснооктябрьском районе открылась новая стоянка на 110 мест03.08.2023 10:34
Общество 03.08.2023 10:34
Волгоградцев просят не покупать молочную продукцию фантомного производителя из Рязани03.08.2023 09:55
Общество 03.08.2023 09:55
В Волгограде бизнесмен в одночасье лишился полумиллиона рублей03.08.2023 09:05
Общество 03.08.2023 09:05