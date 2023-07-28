Врач призвала россиян отказаться от алкоголя и продуктов из магазина

Ежегодно врачи отмечают рост числа пациентов, страдающих от цирроза печени и гепатита. Об этом, передает ИА «СарИнформ», сообщила накануне врач-гастроэнтеролог Елена Симакина. Специалист призвала россиян отказаться от определенных продуктов и от любого алкоголя.

– Ежегодно количество таких пациентов увеличивается в разных возрастных группах. Это и пожилые, и молодые люди, и мужчины, и женщины, – цитирует информагентство Симакину. – Лучше исключить из рациона все продукты, которые имеют длительные сроки годности или добавленные химические вещества. Исключить вообще необходимо алкогольные напитки, потому что они в большинстве случаев некачественные.

По ее словам, к заболеваниям печени чаще приводят инфекционные или токсические заболевания: хронические гепатиты, алкогольная и другие интоксикации. Самая опасная болезнь при этом – цирроз печени, а у 30-35% больных наблюдается «неалкогольная жировая болезнь», чаще всего которой страдают женщины.