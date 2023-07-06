Происшествия

В Волгограде сбитого «Нивой» школьника выписали из больницы. Расследование ДТП продолжается

Происшествия 06.07.2023 18:06
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06.07.2023 18:06


В Волгограде 13-летний мальчик, которого 23 мая на светофоре сбил на скорости водитель «Нивы», проходит реабилитацию в специальном центре. Об этом ИА «Высота 102» рассказала 6 июля мама Кирилла.  

– В настоящее время сын передвигается с помощью одного костыля и по-прежнему вынужден оставаться в аппарате наружной фиксации. Конечно, ему тяжело с ним, но он полон оптимизма и очень старается, – поделилась радостными новостями Марина. – В реабилитационном центре, куда нас перевели из больницы №7 в конце июня, основной упор сделали на восстановление мышц. Кирилл постоянно занимается, качается, но пока говорить о возвращении в спорт еще очень рано. Мы ждем рентген, который покажет, как у него обстоят дела. Сам бы он, конечно, уже завтра все с себя сбросил и рванул на тренировку, но мы даже не обсуждаем этого.  

Со слов мамы мальчика, на днях его должны выписать домой. Школьник с нетерпением ждет этого момента. 

– Всем, чем могли, нам помогли врачи больницы №7 и реабилитационного центра. Все зависящее от них они сделали, – говорит Марина. – А дальше все уже зависит от нас – будем продолжать реабилитацию. 

По словам волгоградки, уделяя все свое время сыну, она не следит за ходом расследования уголовного дела.

– Этими вопросами занимается мой муж и адвокат. Единственное, что могу сказать, выходить в суд пока рано – расследование продолжается, – говорит Марина. 

В ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102» слова матери мальчика подтверждают: дело, возбужденное по ст. 264 УК РФ, на стадии расследования в главном следственном управлении, водитель, которому суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, находится в Больших Чапурниках по месту своего жительства. 

Напомним, автомобиль «Нива», которым управлял житель Светлоярского района 23 мая около 17.15 на пересечении улиц Базисной и Рабоче-Крестьянской вылетел на пешеходный переход на бешеной скорости и снес 13-летнего ребенка, который пересекал дорогу на разрешающий сигнал светофора. мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в больницу №7 Волгограда.

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