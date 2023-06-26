



Завоевав недавно золото мирового чемпионата, воспитанник волгоградского дзюдо Арман Адамян приплюсовал к нему статус бронзового призёра одного из самого рейтингового турнира мировой серии "Большой шлем", прошедшего в Монголии с 23 по 25 июня. Об этом сообщили V102.RU в федерации дзюдо Волгоградской области. Завоевав недавно золото мирового чемпионата, воспитанник волгоградского дзюдо Арман Адамян приплюсовал к нему статус бронзового призёра одного из самого рейтингового турнира мировой серии "Большой шлем", прошедшего в Монголии с 23 по 25 июня. Об этом сообщили V102.RU в федерации дзюдо Волгоградской области.





Кроме того, достойно представил Волгоград и другой воспитанник местной школы дзюдо Аюб Хажалиев -он завоевал бронзу в своей группе. Кроме того, достойно представил Волгоград и другой воспитанник местной школы дзюдо Аюб Хажалиев -он завоевал бронзу в своей группе.

Арман Адамян в борьбе за выход в финал проиграл монголу Батхуагу, а в борьбе за бронзу выиграл у двухкратного бронзового призера мировых чемпионатов Коцоева из Азербайджана.Напомним, Арман в прошлом году уехал из Волгограда и занимается в Санкт-Петербурге у сына тренера, который тренировал президента России Владимира Путина.Дойдя до четвертьфинала, Хажалиев сумел реализовать преимущество в противостоянии с представителем Монголии Батчаем, что открыло дорогу в полуфинал. Там судьба свела волгоградского атлета с соотечественником - Даниилом Лаврентьевым. На этой стадии и была допущена осечка, отправившая спортсмена из города-героя на Волге в группу претендентов на "бронзу". В решающей схватке Аюб одолел дзюдоиста Олина из Финляндии.