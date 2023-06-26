Спорт

Уехавший из Волгограда дзюдоист Арман Адамян завоевал бронзу «Большого шлема» в Монголии

Спорт 26.06.2023 20:04
0
26.06.2023 20:04


Завоевав недавно золото мирового чемпионата, воспитанник волгоградского дзюдо Арман Адамян  приплюсовал к нему  статус бронзового призёра одного из самого рейтингового турнира мировой серии "Большой шлем", прошедшего в Монголии с 23 по 25 июня. Об этом сообщили V102.RU в федерации дзюдо Волгоградской области.
Арман Адамян в борьбе за выход в финал проиграл монголу Батхуагу, а в борьбе за бронзу выиграл у двухкратного бронзового призера мировых чемпионатов Коцоева из Азербайджана.
Напомним, Арман в прошлом году уехал из Волгограда и занимается в Санкт-Петербурге у сына тренера, который тренировал президента России Владимира Путина.

Кроме того, достойно представил Волгоград и другой воспитанник местной школы дзюдо Аюб Хажалиев -он завоевал бронзу в своей группе.
Дойдя до четвертьфинала, Хажалиев сумел реализовать преимущество в противостоянии с представителем Монголии Батчаем, что открыло дорогу в полуфинал. Там судьба свела волгоградского атлета с соотечественником - Даниилом Лаврентьевым. На этой стадии и была допущена осечка, отправившая спортсмена из города-героя на Волге в группу претендентов на "бронзу". В  решающей схватке Аюб одолел дзюдоиста Олина из Финляндии.
Фото Федерации дзюдо Волгоградской области VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
22.06.2023 21:33
Спорт 22.06.2023 21:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.06.2023 14:19
Спорт 17.06.2023 14:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.06.2023 19:59
Спорт 15.06.2023 19:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.06.2023 20:23
Спорт 13.06.2023 20:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.06.2023 07:35
Спорт 09.06.2023 07:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.06.2023 21:24
Спорт 08.06.2023 21:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.06.2023 13:43
Спорт 08.06.2023 13:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.06.2023 12:12
Спорт 06.06.2023 12:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.06.2023 21:28
Спорт 05.06.2023 21:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.06.2023 16:16
Спорт 05.06.2023 16:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.06.2023 08:19
Спорт 05.06.2023 08:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.06.2023 19:37
Спорт 04.06.2023 19:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.06.2023 14:57
Спорт 03.06.2023 14:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.06.2023 21:45
Спорт 02.06.2023 21:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.05.2023 22:08
Спорт 29.05.2023 22:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:18
Президент Владимир Путин обратился к россиянам 26 июняСмотреть фотографииCмотреть видео
21:38
В Волгограде пропал 86-летний дедушка с дезориентациейСмотреть фотографии
21:06
Волгоградке с метастазами в печени провели уникальную операциюСмотреть фотографии
20:38
«Она с медным купоросом?»: новые оттенки воды в кранах шокировали жителей КотовоСмотреть фотографии
20:04
Уехавший из Волгограда дзюдоист Арман Адамян завоевал бронзу «Большого шлема» в МонголииСмотреть фотографии
19:49
Регион получит еще 504 миллиона на общественный транспорт и коммунальные сетиСмотреть фотографии
19:37
«Запах тухляка просто ужасный»: волжане пожаловались в СМИ на странное производство продуктовСмотреть фотографии
19:01
Бойцы отряда «Гром» в центре Волгограда показали образцы вооруженияСмотреть фотографии
17:59
В Волгограде перед судом предстанут ломающие окна пенсионерам мошенникиСмотреть фотографии
17:26
Списки претендентов в депутаты Волгоградской и Волжской гордум возглавили участники СВОСмотреть фотографии
17:15
На фесте #ТриЧетыре участникам рассказали, как жить в стиле ЭкоСмотреть фотографии
16:26
МЧС: грозы и град обрушатся на Волгоградскую область 27 и 28 июняСмотреть фотографии
16:18
Более 300 детей оставили свои графические эмоции на арт-объекте от «Виво Маркет»Смотреть фотографии
15:42
«Нам говорили, это невозможно»: в Волгоградской области суд освободил жертву телефонных мошенников от выплаты миллионного кредитаСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде отремонтируют пострадавший от взрыва дом на ТитоваСмотреть фотографии
14:18
Под Волгоградом селянин подстрелил забредшую в его огород коровуСмотреть фотографии
14:10
Волгоградец вытащил двоих детей и дедушку из ВолгиСмотреть фотографии
14:02
Шестерых волгоградских росгвардейцев наградили за СВО медалямиСмотреть фотографии
13:48
Путин отметил госнаградой начальника волгоградского УЭБиПК Владимира ЧеботареваСмотреть фотографии
13:05
Волгоградец 20 лет назад изнасиловал девушку и оставил умирать на снегу обнаженнойСмотреть фотографии
12:11
Житель Камышина заразился болезнью ЛаймаСмотреть фотографии
11:59
Второй молодежный фест #ТриЧетыре собрал 450 тыс. гостей и участниковСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде продавец магазина снабжала алкоголем детей напротив ГИБДДСмотреть фотографии
11:09
В Волгограде контролируют транспортные потоки после остановки СТСмотреть фотографии
11:03
СК проводит проверку по фату гибели рабочего от удара током на станции «Сарепта»Смотреть фотографии
10:30
На километр вглубь земли: в Котельниково гостей фестиваля #ТриЧетыре отправили в виртуальное путешествиеСмотреть фотографии
10:28
Волжская ТЭЦ-2 отметила 35-летиеСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде «ВАЗ-2104» протаранил попавший в ДТП Nissan, пострадали четвероСмотреть фотографии
09:33
Во дворе дома в Волгограде машина провалилась в размытый грунтСмотреть фотографии
08:50
В Волгограде на путепроводе в Сарепте током убило 42-летнего рабочегоСмотреть фотографии
 