«Ввиду сильных различий»: в Волгограде передумали озвучивать итоги опроса о переименовании в Сталинград

В Волгоградской области передумали озвучивать в мае итоги опроса о возможности переименования в Сталинград. При этом, сообщает ИА «Высота 102», организаторы опроса затрудняются назвать точные сроки, когда наконец станут известны результаты. По имеющимся сведениям, расспросы продолжатся на протяжении ближайших месяцев.

Напомним, ранее член совета по изучению общественного мнения Александр Струков сообщал информагентству о том, что подведение итогов опроса состоится до конца мая 2023 года. Сегодня, когда стало известно о продлении мероприятий, Струков дословно сообщил следующее:

– Принято решение ввиду сильных различий провести дополнительное изучение общественного мнения. Сроки подведения итогов опросов переносятся на неопределенное время.

Далее, сославшись на свою занятость, член совета отказался от общения.

Ранее Александр Струков сообщал, что по вопросу о возможном переименовании Волгограда в Сталинград «мнения волгоградцев разделились». Тем временем исследовательская группа Russian Field опубликовала итоги телефонного опроса жителей Волгограда о возможном переименовании города. 74% опрошенных выступили против возвращения городу-герою исторического наименования.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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