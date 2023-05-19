Общество

Волгоградцы по телефону выступили против переименования в Сталинград

Общество 19.05.2023 14:46
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19.05.2023 14:46


Исследовательская группа Russian Field опубликовала итоги телефонного опроса жителей Волгограда о возможном переименовании города в Сталинград. Как сообщает V102.RU, 74% опрошенных выступили против возвращения городу-герою исторического наименования. 

Исследование проводилось 28 марта 2023 года путем телефонного опроса. Контроль за качеством сбора данных осуществлялся при помощи аудиозаписей интервью с последующим контролем 100% массива. Размер выборки: 1031 респондент. Выборка квотная, репрезентативная по полу и возрасту. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,1%, — заявляют на своем сайте исследователи общественного мнения. 

К слову, точное количество опрошенных по теме переименования Волгограда в Сталинград на сайте группы, позиционирующей себя как специалистов с большим опытом в социально-политических и маркетинговых исследованиях, не приводится. 

На вопрос «Какое из названий города вам нравится больше всего?» большинство (74%) жителей Волгограда ответили, что предпочитают сегодняшнее название. 18% опрошенных склоняются к наименованию «Сталинград». И лишь 5% респондентов предпочли Царицын. 

Женщины чаще мужчин предпочитают наименование «Волгоград» (77% против 69%). Среди сторонников Сталинграда наблюдается противоположная картина: мужчинам это наименование нравится больше, чем женщинам (22% и 16% соответственно), — приводит информагентство статистику со ссылкой на сайт Russian Field. 

Исследователи уточняют, что среди горожан в возрасте от 18 до 29 лет наименование «Волгоград» поддерживают 86%. Среди жителей от 60 лет таких всего 55%. Наименование «Сталинград» чаще нравится опрошенным старше 60 лет (37%), чем респондентам младшего возраста (около 10% в каждой возрастной группе).

На вопрос «Если бы городские власти приняли решение о переименовании Волгограда в Сталинград, вы бы скорее поддержали или скорее не поддержали это решение?» 70% жителей города-героя скорее выступили бы против. За переименование высказались лишь 25%.  

Мужчины поддержали бы решение властей о переименовании чуть большим количеством, чем женщины (27% и 23% соответственно). Поддержка за возвращение исторического наименования «Сталинград» выше среди респондентов старше 60 лет: 44% поддержали бы его, 52% не поддержали бы. В остальных возрастных группах за переименование города выступают от 14% до 18% участников исследования, — поясняют исследователи. 

На вопрос «Как вы считаете, для чего сейчас поднимается вопрос о переименовании Волгограда?» лидером по набранным процентам стал ответ «для напоминания о подвиге в Великой Отечественной войне, сохранения и восстановления истории» (25%). Далее горожане отмечали, что переименование преследует  «коррупционные цели» (24%). 23 процента опрошенных подчеркнули, что инициатива служит для «поднятия уровня патриотизма». Причем о коррупции больше всех заявляли респонденты в возрасте от 18 до 59 лет (28%). Волгоградцы старше 60-ти лет чаще считают, что переименование Волгогада в Сталинград обусловлено необходимостью напомнить о подвиге советского народа во время войны. 

На вопрос «Как вы считаете, кому принадлежит инициатива переименования Волгограда?» 26%  респондентов выдвинули предположение, что тему подняли представители старшего поколения и ветераны Великой Отечественною. Еще 19% посчитали, что переименование инициировано руководством Волгограда. По 16% от числа опрошенных заявили, что с инициативой переименования выступили коммунисты и почитатели Сталина, а также сами жители города-героя. 

Напомним, что в Волгограде готовятся обнародовать итоги опросов изучения мнений жителей региона о возможном переименовании в Сталинград. Результаты обещают озвучить в начале новой рабочей недели. Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что агитация за референдум по переименованию стартовала 27 марта этого года. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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