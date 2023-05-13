Спорт

Волгоградский «Ротор» встретится с «Форте» в Таганроге 14 мая

Спорт 13.05.2023 22:05
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13.05.2023 22:05


В воскресенье, 14 мая, «Ротор» сыграет на выезде с «Форте» из Таганрога. Как сообщает V102.RU, игра пройдёт в рамках очередного тура  финального этапа первенства Второй лиги группы 1А.
Соперники уже встречались  в Ростовской области 29 апреля. Тогда команды голов друг другу не забили. На послематчевой  пресс-конференции  Алексей Стукалов высказал предположение, что на ход поединка повлияли тяжелые погодные условия -  сильный дождь в день матча.  
Если в первом тайме территориальное преимущество было у «Ротора», создавшего несколько опасных моментов у чужих ворот, то после перерыва игра стала равной и  встреча завершилась ничьей. На тяжелом поле полузащитник Алихан Шаваев получил травму и был заменен. Завтра во время матча по прогнозу погоды в Таганроге осадков не ожидается, а температура установится в районе +20 градусов.  
Напомним, в первом круге на Волгоград Арене тогдашние хозяева переиграли гостей со счётом 2:0. Авторами забитых голов к радости поклонников сине-голубых стали  Артём Максименко и Никита Кармаев.
В предыдущем туре подопечные Алексея Стукалова разгромили дома «Биолог-Новокубанск» 3:0 благодаря дублю Сергея Обивалина и точному попаданию Юрия Завезёна. А коллектив Павла Могилевского поделил очки с «Чайкой» на выезде.
На данный момент «Ротор» располагается на третьем месте, имея в своём активе 55 очков после 27 туров. «Форте», в свою очередь, при таком же количестве проведённых поединков набрал на 9 баллов меньше и занимает четвёртую позицию.  
На первом месте в турнирной таблице идёт «Черноморец». Своих ближайших преследователей, «Чайку» из Песчанокопского они опережают на 10 очков, а волгоградский клуб - на 11 баллов за четыре тура до окончания первенства. По всей видимости, догнать новороссийскую команду  уже  вряд ли кому удастся. Таким образом, борьба за вторую строчку, скорее всего, развернётся между песчанокопцами и волгоградцами.  
Занять более высокую позицию важно в контексте принятой на этой неделе реформы РФС по структуре проведения Второй лиги. Начиная со следующего сезона, в так называемой буферной зоне сыграют 20 команд. Они будут поделены на две десятки и составят золотую и серебряную группы.  Второе место в нынешнем чемпионате гарантирует попадание в золотой дивизион, участники которого получат небольшое преимущество в случае, если удастся забраться на одно из первых лидирующих мест по итогам сезона и, соответственно, возрастут шансы на итоговый проход в ФНЛ.
Матч «Форте»-«Ротор» состоится 14 мая в Таганроге. Начало в 16-00.
Иван Тюгаев
Фото СК "Ротор" VK.com

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