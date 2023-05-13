Волгоградский «Ротор» встретится с «Форте» в Таганроге 14 мая





В воскресенье, 14 мая, «Ротор» сыграет на выезде с «Форте» из Таганрога. Как сообщает V102.RU, игра пройдёт в рамках очередного тура финального этапа первенства Второй лиги группы 1А. В воскресенье, 14 мая, «Ротор» сыграет на выезде с «Форте» из Таганрога. Как сообщает V102.RU, игра пройдёт в рамках очередного тура финального этапа первенства Второй лиги группы 1А.

В предыдущем туре подопечные Алексея Стукалова разгромили дома «Биолог-Новокубанск» 3:0 благодаря дублю Сергея Обивалина и точному попаданию Юрия Завезёна. А коллектив Павла Могилевского поделил очки с «Чайкой» на выезде.

В предыдущем туре подопечные Алексея Стукалова разгромили дома «Биолог-Новокубанск» 3:0 благодаря дублю Сергея Обивалина и точному попаданию Юрия Завезёна. А коллектив Павла Могилевского поделил очки с «Чайкой» на выезде.

На данный момент «Ротор» располагается на третьем месте, имея в своём активе 55 очков после 27 туров. «Форте», в свою очередь, при таком же количестве проведённых поединков набрал на 9 баллов меньше и занимает четвёртую позицию. На данный момент «Ротор» располагается на третьем месте, имея в своём активе 55 очков после 27 туров. «Форте», в свою очередь, при таком же количестве проведённых поединков набрал на 9 баллов меньше и занимает четвёртую позицию.

Соперники уже встречались в Ростовской области 29 апреля. Тогда команды голов друг другу не забили. На послематчевой пресс-конференции Алексей Стукалов высказал предположение, что на ход поединка повлияли тяжелые погодные условия - сильный дождь в день матча.Если в первом тайме территориальное преимущество было у «Ротора», создавшего несколько опасных моментов у чужих ворот, то после перерыва игра стала равной и встреча завершилась ничьей. На тяжелом поле полузащитник Алихан Шаваев получил травму и был заменен. Завтра во время матча по прогнозу погоды в Таганроге осадков не ожидается, а температура установится в районе +20 градусов.Напомним, в первом круге на Волгоград Арене тогдашние хозяева переиграли гостей со счётом 2:0. Авторами забитых голов к радости поклонников сине-голубых стали Артём Максименко и Никита Кармаев.На первом месте в турнирной таблице идёт «Черноморец». Своих ближайших преследователей, «Чайку» из Песчанокопского они опережают на 10 очков, а волгоградский клуб - на 11 баллов за четыре тура до окончания первенства. По всей видимости, догнать новороссийскую команду уже вряд ли кому удастся. Таким образом, борьба за вторую строчку, скорее всего, развернётся между песчанокопцами и волгоградцами.Занять более высокую позицию важно в контексте принятой на этой неделе реформы РФС по структуре проведения Второй лиги. Начиная со следующего сезона, в так называемой буферной зоне сыграют 20 команд. Они будут поделены на две десятки и составят золотую и серебряную группы. Второе место в нынешнем чемпионате гарантирует попадание в золотой дивизион, участники которого получат небольшое преимущество в случае, если удастся забраться на одно из первых лидирующих мест по итогам сезона и, соответственно, возрастут шансы на итоговый проход в ФНЛ.Матч «Форте»-«Ротор» состоится 14 мая в Таганроге. Начало в 16-00.