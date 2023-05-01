Кортеж из ретро-автомобилей с футболистами прибыл на Волгоград Арену

Общество 01.05.2023 19:22
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01.05.2023 19:22
Кортеж из диковинных автомобилей привез игроков предстоящего ретро-матча на Волгоград Арену. Как сообщает ИА «Высота 102», футболисты прибыли на автобусах «ЗИС-8» красного и зеленого цветов. Сопровождала кортеж «копейка» с милицейскими мигалками.
Ретро-автобусы привлекли внимание болельщиков, которые уже прибывают на стадион. Технику одолжили для проведения матча на одной из киностудий.
Справка. ЗИС-8 — советский городской автобус на длиннобазном шасси ЗИС-11, выпускавшийся на Московском автомобильном заводе им. Сталина с 1934 по 1936 год. Количество мест в салоне — 21.
Напомним, уже менее, чем через час на Волгоград Арене состоится ретро-матч между «Динамо» и «Спартаком» - воспроизведение поединка, который прошел после Сталинградской битвы в полуразрушенном городе. Футболисты также будут играть в форме тех лет.
Фото Павла Мирошкина/"Высота 102"
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