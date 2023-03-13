В Волгоградской области компания молодежи на машине влетела в дерево





Пять человек пострадали в результате столкновения машины с деревом в Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла накануне в 18:19 на 167 км автодороги «Жирновск – Вешенская» в Михайловском районе.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не справился с управлением и совершил выезд на правую обочину с последующим наездом на дерево. В результате пострадали водитель машины и четверо пассажиров: двое 16-летних подростков, 18-летний и 20-летний юноши. Все доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области