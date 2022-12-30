В Волгограде к Новому году снова позеленели уличные собаки: видео

В Кировском районе Волгограда местные жители снова обнаружили бездомных собак, окрасившихся в зеленый цвет. Как сообщает ИА «Высота 102», фотографии с пятью псами выложил на своей странице в социальной сети общественник Сергей Островский.





По информации волгоградцев, зеленые от носа до кончика хвоста собаки блуждают в районе ТЦ «Космос». При этом, по словам горожан, животные вполне активны и хорошо себя чувствуют. Жители южного района, в свою очередь, не ленятся доставать телефоны и фотографировать псов.

– Одна из активных горожанок сегодня, 30 декабря, днем сняла на видео этих собак и прислала мне, – рассказал Сергей Островский «Высоте 102». – Волгоградцы, кроме шуток, хотели бы услышать ответ, почему позеленели животные и чем им это грозит. Неужели это чья-то частная шутка? Или, может быть, так действуют службы по отлову бродячих собак?





Отметим, что фотографии с зелеными псами уже во всю «гуляют» по пабликам в других городах.

– Ничего необычного. Просто зеленые собаки в Волгограде, – пишут администраторы сообществ в ВК.

Напомним, ранее зеленые собаки уже появлялись в Волгограде в начале текущего года. Тогда животных так же, как и сейчас, сняли на видео жители Кировского района.

Фото, видео: предоставлено Сергеем Островским

