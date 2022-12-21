Придется пилить: чиновников обязали обрезать деревья на юге Волгограда









Суд обязал администрацию провести санитарную опиловку деревьев в Красноармейском районе Волгограда.

Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, надзорное ведомство подало иск к органу местного самоуправления, на который жаловались жители ТОС «Волго-Дон». Они неоднократно просили администрацию района провести омолаживающую опиловку зеленых насаждений, так как состояние деревьев уже угрожало здоровью и жизни людей. Однако администрация бездействовала.

В адрес главы района было внесено представление. В суд природоохранная прокуратура обратилась, так как нарушения закона своевременно не были устранены.

Красноармейский районный суд встал на сторону прокуратуры и жителей, но чиновники обжаловали это решение. Апелляционная инстанция и Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил решение без изменения, а жалобу администрации - без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.

Фото из архива ИА «Высота 102»