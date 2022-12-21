Придется пилить: чиновников обязали обрезать деревья на юге Волгограда

Экология 21.12.2022 18:10
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21.12.2022 18:10
Суд обязал администрацию провести санитарную опиловку деревьев в Красноармейском районе Волгограда.
Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, надзорное ведомство подало иск к органу местного самоуправления, на который жаловались жители ТОС «Волго-Дон». Они неоднократно просили администрацию района провести омолаживающую опиловку зеленых насаждений, так как состояние деревьев уже угрожало здоровью и жизни людей. Однако администрация бездействовала.
В адрес главы района было внесено представление. В суд природоохранная прокуратура обратилась, так как нарушения закона своевременно не были устранены.
Красноармейский районный суд встал на сторону прокуратуры и жителей, но чиновники обжаловали это решение. Апелляционная инстанция и Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил решение без изменения, а жалобу администрации - без удовлетворения.
Решение вступило в законную силу.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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