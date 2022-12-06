Минобороны наладило доставку писем и посылок в зону СВО









Военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО, стали доставлять письма и посылки от близких. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, Минобороны РФ организовало доставку сотрудниками фельдъегерско-почтовой связи таких почтовых отправлений.

Родственники военнослужащих отправить письмо могут через ближайшее отделение «Почты России». Адрес следующий: «103400, город Москва-400, номер воинской части».

Для уточнения номера воинской части можно позвонить в военкомат. Через ближайшие отделения «Почты России» родственники военнослужащих также могут отправлять посылки.

– В свою очередь, военнослужащие также имеют возможность отправить личные письма домой. Для этого каждый военнослужащий обеспечивается почтовыми конвертами и письменными принадлежностями, – сообщили в пресс-службе округа.

Фото: ЮВО



