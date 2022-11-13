Стало известно о положении волгоградских бойцов под Херсоном

Военнослужащие из Волгоградской области, участвующие в спецоперации по защите Донбасса, сообщили о своем положении после перегруппировки на левый берег Днепра.

— Волгоградский 255-й мотострелковый полк переправился на левый берег в Херсонской области в полном составе и без потерь, — цитирует информагентство сообщение Telegram-канала «Мобилизация. Волгоградская область».

Уточняется, что по словам волгоградцев, участвующих в боевых действиях, «отход был организованный и вместе со всей техникой, несмотря на активные боевые действия в Снигиревке и других населенных пунктах, где мотострелки держали оборону».

Также добавляется, что в период с марта по апрель волгоградские бойцы «одним батальоном штурмовали Александровку и выбили оттуда целую бригаду ВСУ».

Фото: «Мобилизация. Волгоградская область» / t.me

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