Спецоперация на Украине

Стрельба из окопов и взрывы под дождем: смотрим, как готовят мобилизованных под Волгоградом

Спецоперация на Украине 27.10.2022 22:13
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27.10.2022 22:13


В Волгоградской области продолжают готовить мобилизованных для участия в специальной военной операции. Корреспонденты информагентства, несмотря на сильный дождь, обрушившийся сегодня на регион, побывали в одном из учебных центров, чтобы своими глазами увидеть, как в действительности проходит боевая подготовка. 

Подробности — в видеосюжете ИА «Высота 102». 



Боевое слаживание проходит в любых условиях. Разыгравшаяся непогода только добавляет азарта бойцам. 




Волгоградцы тренируются на стрельбище практически каждый день. Боевая подготовка ведется непрерывно. 




Мобилизованные вспоминают навыки обращения со стрелковым оружием. Военнослужащие отрабатывают ведение огня из окопов и различных положений. 




Главное, как говорят инструкторы, скорость и меткость. Военные стреляют из автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок Драгунова. 




Также отрабатываются задачи по уничтожению боевой техники выстрелами из РПГ.  




Фото и видео: Павел Мирошкин, Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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