В Котово из-за незаконной врезки разлилась нефть

Росприроднадзор проводит расследование по факту разлива нефти в Котовском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении ведомства, инцидент произошел в результате незаконной врезки неустановленными лицами в нефтепровод.





Загрязнение нефтепродуктами участка земли площадью 117 квадратных метров зафиксировано вблизи сборного пункта «Овражное», эксплуатируемого ООО «РИТЭК».

По предварительной информации, указанный земельный участок относится к невыделенным землям города Котово, категория которых не установлена.

По результатам получения лабораторных исследований управление Росприроднадзора примет решение о применении административного воздействия к виновным лицам и расчета причиненного ущерба.

Фото межрегионального управления Росприроднадзора