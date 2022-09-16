Экология

В Котово из-за незаконной врезки разлилась нефть

Экология 16.09.2022 13:18
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16.09.2022 13:18


Росприроднадзор проводит расследование по факту разлива нефти в Котовском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении ведомства, инцидент произошел в результате незаконной врезки неустановленными лицами в нефтепровод. 


Загрязнение нефтепродуктами участка земли площадью 117 квадратных метров зафиксировано вблизи сборного пункта «Овражное», эксплуатируемого ООО «РИТЭК». 

По предварительной информации, указанный земельный участок относится к невыделенным землям города Котово, категория которых не установлена.

По результатам получения лабораторных исследований управление Росприроднадзора примет решение о применении административного воздействия к виновным лицам и расчета причиненного ущерба. 

Фото межрегионального управления Росприроднадзора

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