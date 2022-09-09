Политика

400 тысяч жителей Волгоградской области зовут на избирательные участки

Политика 09.09.2022 09:55
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09.09.2022 09:55


Сегодня, 9 сентября стартовало  голосование на дополнительных выборах депутатов Волгоградской областной думы по одномандатным избирательным округам – Михайловскому одномандатному избирательному округу № 3, Городищенскому одномандатному избирательному округу № 5 и Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу № 13, а также на выборах в 83 органа местного самоуправления. Голосование продлится 10 и 11 сентября, пояснили ИА «Высота 102» в облизбиркоме. 

В избирательном процессе участвуют  394 УИК, а проголосовать смогут почти 400 тысяч  избирателей.

Голосование проводится в помещении для голосования и вне помещения для голосования  - на дому. Проголосовать на дому могут избиратели, которые по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, а также по иным уважительным причинам не могут прибыть на избирательный участок. Прием заявлений о голосовании на дому продлится в участковых избирательных комиссиях до 14.00 11 сентября.

Также на выборах в единый день голосования 2022 года используется дополнительная форма голосования  избирателей, которые проживают в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Таких населённых пунктов на предстоящих выборах четыре – поселок Восьмое Марта Ленинского района, хутора Кирпичный, Калиновский, Перфиловский Фроловского района. Голосование здесь будет организовано 10 сентября.

Политическими партиями и кандидатами, общественной палатой Волгоградской области на избирательные участки направлено более 1,5 тыс. наблюдателей.

Приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности голосования, в том числе санитарно-эпидемиологической. Охрану порядка и общественную безопасность на избирательных участках обеспечивают сотрудники полиции, заверили в ИКВО.

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