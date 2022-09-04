Жители Волгограда и области продолжают голосовать за петицию местной жительницы Татьяны Азарных о максимально жестком наказании для подростков, растерзавших кошку в Кировском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодня в общей сложности проголосовали более 4300 человек.

Ранее информагентство сообщало, что административные материалы на родителей подростков, зверски растерзавших кошку на юге города, поступили в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Кировского района Волгограда. Также на заседании должен быть поставлен вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет.

Тем не менее дата разбирательства не афишировалась. Известно, что комиссия заседает два раза в неделю. На условиях анонимности, один из сотрудников комиссии пояснил, что дату скрывают по соображениям безопасности.

— Вы сами подумайте, да их просто разорвут, как ту кошку, — сообщил собеседник журналистов. — Нам лишних эксцессов не нужно.

Ужасающий по своей жестокости инцидент произошел рано утром 17 августа на улице Майской на юге Волгограда. Растерзанное животное нашли на участке одного из домов. У кошки был распорот живот, а внутри находились камни. Камеры видеонаблюдения, установленные по периметру дома, помогли найти и установить личности несовершеннолетних.

Со слов детей, труп животного они обнаружили в зарослях в частном секторе.

Мама одной из девочек Мария Пашегорова в беседе с корреспондентом информагентства сообщила, что ее дочь находилась в компании подростков, но лично ничего противозаконного не совершала.

Однако на кадрах видео, оказавшегося в распоряжении редакции можно различить, что в то время, как одна из девочек позирует с кошкой, держа последнюю за хвост, ее снимает на телефон другая школьница. Как рассказала сама участница происшествия, она просто переписывалась с другом в соцсетях и ничего не снимала.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

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