



В Михайловке в Волгоградской области полицейские проводят проверку по факту задержания 33-летнего жителя Республики Казахстан на внедорожнике Toyota «Land Cruiser 150», который имеет еще одного владельца из Екатеринбурга. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, водителя остановили на 798 километре автодороги Р-22 «Каспий».

В ходе сверки номеров и агрегатов полицейские обнаружили, что VIN номер на кузове автомобиля имеет следы механического воздействия. При проверке базы данных было установлено, что VIN номер совпадает с зарегистрированным и эксплуатируемым на территории Российской Федерации аналогичным автомобилем Toyota, владелец которого проживает в Екатеринбурге.

В предоставленном правоохранительными органами СМИ видео гражданин Казахстана признается, что приобрел иномарку чуть меньше года и при проверке документов не обнаружил несостыковок.

- С октября месяца 2021 года владею автомобилем, - поясняет на видео автовладелец. – Купил автомобиль в Казахстане. Проверял VIN номер в базах, никаких эксцессов или ошибок не выдавало.

Для выяснения обстоятельств автомобиль и ее владелец были доставлены в отдел полиции.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области