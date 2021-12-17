В мэрии Волгограда задумались о повышении проезда в транспорте

Общество 17.12.2021 11:29
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17.12.2021 11:29
Заместитель департамента городского хозяйства администрации Волгограда Сергей Комлев не стал прямо отвечать на вопрос корреспондента ИА «Высота 102» о возможном повышении стоимости проезда на общественном транспорте в областном центре в будущем году. На последней пресс-конференции на тему изменения транспортной схемы Сергей Комлев заявил, что он «пока не готов ответить – да или нет». «Мы смотрим, что диктуют законы экономики и что в соседних регионах. Рассматриваем варианты», - пояснил он.
Между тем, о грядущем повышении стоимости проезда в общественном транспорте уже охотно сообщают пассажирам кондукторы. По информации сотрудников, проезд в следующем году подорожает до 30 рублей. ИА «Высота 102» направило запрос в администрацию Волгограда с просьбой прояснить ситуацию.
Напомним, недавно проезд в общественном транспорте подорожал в Волжском. Теперь поездка в трамвае или автобусе обходится в 25 рублей, в маршрутке – в 26 рублей.
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