Депутаты гордумы выбрали Владимира Марченко главой Волгограда

Политика 19.11.2021 14:36
0
19.11.2021 14:36
Временно исполняющий полномочия главы Волгограда Владимир Марченко сегодня попрощался с приставкой "врип" и стал официально главой города. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», за Владимира Марченко проголосовали депутаты Волгоградской городской думы на внеочередном заседании. В повестке был единственный вопрос - избрание главы Волгограда. Согласно Уставу города, за градоначальника должны были проголосовать 2/3 депутатов. Перед заседанием думы кандидатуру Владимира Марченко единогласно поддержали члены фракции "Единая Россия" представительного органа.
Однако радостному событию все же предшествовали формальности. Так, перед депутатами выступили все кандидаты на эту должность, которые прошли в финал конкурса по выбору главы Волгограда.
Первым взял слово врип главы Владимир Марченко. Он озвучил основные направления дальнейшей работы. По его словам, в приоритете будет оставаться продолжение программы модернизации улично-дорожной сети, в том числе и на дворовых территориях. По его мнению, необходимо продолжить реконструкцию скоростного трамвая, обновление троллейбусного парка, благоустройство парков и скверов во всех районах города. Администрация, заверил Владимир Марченко, намерена сосредоточиться на озеленении города, восстановления его зеленых легких, на экологических проектах и активизации жилищного строительства. Точечная застройка, по словам Марченко, неприемлема. В ответ на вопрос, как в городе будут устранять последствия нашествия изумрудной златки, он пояснил, что пораженные деревья придется уничтожить и высадить новые. Депутаты задали Владимиру Марченко еще ряд нейтральных вопросов.
Вторым выступающим был Игорь Романов, глава Тракторозаводского района. Он сообщил депутатам, что, в случае избрания его главой Волгоград, намерен строить работу на трех принципах - кадры, планирование и контроль. По его мнению, главная проблема - это межбюджетные отношения, так как для Волгограда требуется больше денег, чем ему дают. Также Игорь Романов заявил о намерении "перетрясти" концессионную политику и обратил внимание на важность решения экологических проблем.
Третий кандидат на должность градоначальника Анна Манчуковская, которая уже второй раз пытает счастья в борьбе за кресло главы Волгограда, уложилась в пять минут, выделенных для выступления каждому претенденту. Своей главной задачей на посту мэра она видит в том, чтобы сделать волгоградцев более счастливыми и довольными жизнью. Она мечтает превратить Волгоград в зеленый, безопасный и экологичный город, заняться развитием туризма. "Краткость - сестра таланта", - закончила девушка свое выступление и засмеялась. Депутатам энергичная и романтичная Анна пришлась по душе. "Приятно видеть такую молодежь", - заметил один из депутатов. Девушке достался вопрос из зала о том, как она бы распоряжалась муниципальным имуществом. На что она сообщила, что выступает за сохранение того, что есть.
После выступления кандидатов был объявлен перерыв на время заседания счетной комиссии, которая выбрала председателя и установила форму бюллетеней. Депутаты, получившие такие бюллетени, тайно проголосовали за нового мэра.
Как и ожидалось, им стал Владимир Марченко. В его пользу был 31 бюллетень, из них два были признаны недействительными. Романов и Манчуковская не получили ни одного голоса. Избрание главы Волгограда посчитали состоявшимся. После вступления в должность Владимир Марченко принял присягу.
Напомним, Виталий Лихачев сложил полномочия главы Волгограда 27 сентября текущего года в связи с переходом в Госдуму РФ. В этот же день временно исполняющим обязанности градоначальника был назначен Владимир Марченко.
Справка. Владимир Марченко с 2009 по 2015 годы являлся главой Старополтавского района. Свою карьеру чиновник продолжил в администрации Волгоградской области на посту председателя комитета по делам территориальных образований. С 2019 года работал заместителем губернатора Волгоградской области.
Реклама
Три кандидата вышли в финал конкурса на должность мэра Волгограда17.11.2021 12:29
Политика 17.11.2021 12:29
Единороссы одобрили Владимира Марченко на пост мэра Волгограда16.11.2021 09:12
Политика 16.11.2021 09:12
Комиссия допустила на выборы мэра Волгограда троих кандидатов15.11.2021 13:49
Политика 15.11.2021 13:49
Экс-глава района Волгограда устроился в администрацию Элисты15.11.2021 13:00
Политика 15.11.2021 13:00
Уволен председатель облкомказачества Волгоградской области11.11.2021 16:43
Политика 11.11.2021 16:43
Глава Советского района Волгограда сложил полномочия08.11.2021 13:52
Политика 08.11.2021 13:52
Волгоградские «Новые люди» получили право выдвигать кандидатов без сбора подписей29.10.2021 19:29
Политика 29.10.2021 19:29
Депутат-миллионер попросился в комиссию по противодействию коррупции Волгоградской облдумы21.10.2021 14:57
Политика 21.10.2021 14:57
Главу поселения в Волгоградской области оставили на второй срок20.10.2021 15:29
Политика 20.10.2021 15:29
Дан старт формированию нового состава избиркома Волгоградской области13.10.2021 10:33
Политика 13.10.2021 10:33
Волгоградский политолог прокомментировал очередной фейк об отставке Бочарова12.10.2021 16:56
Политика 12.10.2021 16:56
Кандидатов на пост мэра Волгограда отфильтруют 10 человек12.10.2021 12:08
Политика 12.10.2021 12:08
В Волгограде объявили конкурс по поиску нового мэра29.09.2021 11:33
Политика 29.09.2021 11:33
Замгубернатора Владимир Марченко займет кресло главы Волгограда27.09.2021 18:26
Политика 27.09.2021 18:26
Мэр Волгограда ушел в отставку27.09.2021 14:58
Политика 27.09.2021 14:58
Реклама