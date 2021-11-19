Депутаты гордумы выбрали Владимира Марченко главой Волгограда

Временно исполняющий полномочия главы Волгограда Владимир Марченко сегодня попрощался с приставкой "врип" и стал официально главой города. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», за Владимира Марченко проголосовали депутаты Волгоградской городской думы на внеочередном заседании. В повестке был единственный вопрос - избрание главы Волгограда. Согласно Уставу города, за градоначальника должны были проголосовать 2/3 депутатов. Перед заседанием думы кандидатуру Владимира Марченко единогласно поддержали члены фракции "Единая Россия" представительного органа.

Однако радостному событию все же предшествовали формальности. Так, перед депутатами выступили все кандидаты на эту должность, которые прошли в финал конкурса по выбору главы Волгограда.





Первым взял слово врип главы Владимир Марченко. Он озвучил основные направления дальнейшей работы. По его словам, в приоритете будет оставаться продолжение программы модернизации улично-дорожной сети, в том числе и на дворовых территориях. По его мнению, необходимо продолжить реконструкцию скоростного трамвая, обновление троллейбусного парка, благоустройство парков и скверов во всех районах города. Администрация, заверил Владимир Марченко, намерена сосредоточиться на озеленении города, восстановления его зеленых легких, на экологических проектах и активизации жилищного строительства. Точечная застройка, по словам Марченко, неприемлема. В ответ на вопрос, как в городе будут устранять последствия нашествия изумрудной златки, он пояснил, что пораженные деревья придется уничтожить и высадить новые. Депутаты задали Владимиру Марченко еще ряд нейтральных вопросов.





Вторым выступающим был Игорь Романов, глава Тракторозаводского района. Он сообщил депутатам, что, в случае избрания его главой Волгоград, намерен строить работу на трех принципах - кадры, планирование и контроль. По его мнению, главная проблема - это межбюджетные отношения, так как для Волгограда требуется больше денег, чем ему дают. Также Игорь Романов заявил о намерении "перетрясти" концессионную политику и обратил внимание на важность решения экологических проблем.





Третий кандидат на должность градоначальника Анна Манчуковская, которая уже второй раз пытает счастья в борьбе за кресло главы Волгограда, уложилась в пять минут, выделенных для выступления каждому претенденту. Своей главной задачей на посту мэра она видит в том, чтобы сделать волгоградцев более счастливыми и довольными жизнью. Она мечтает превратить Волгоград в зеленый, безопасный и экологичный город, заняться развитием туризма. "Краткость - сестра таланта", - закончила девушка свое выступление и засмеялась. Депутатам энергичная и романтичная Анна пришлась по душе. "Приятно видеть такую молодежь", - заметил один из депутатов. Девушке достался вопрос из зала о том, как она бы распоряжалась муниципальным имуществом. На что она сообщила, что выступает за сохранение того, что есть.

После выступления кандидатов был объявлен перерыв на время заседания счетной комиссии, которая выбрала председателя и установила форму бюллетеней. Депутаты, получившие такие бюллетени, тайно проголосовали за нового мэра.