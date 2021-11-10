Сегодня беременные волгоградки и кормящие мамочки получили прививку от коронавирусной инфекции в женской консультации Краснооктябрьского района Волгограда. Женщины с боевым настроем пришли получить иммунитет в стенах медучреждения, сообщает ИА «Высота 102».

«Села, почитала и поняла, что надо делать»,- рассказала будущая мамочка Мария Коротова. Она пояснила, что решила перестраховаться и сделать вакцину, чтобы не навредить своему будущему ребенку. Решили не рисковать и своим здоровьем, и здоровьем уже родившихся и будущих малышей и другие волгоградки. «Беременные женщины могут пройти вакцинацию как в поликлинике по месту жительства, так и в стенах женской консультации»,- рассказала заведующая женской консультации клинической больницы №5 Наталья Смолова. По ее словам, процедура вакцинации никак не влияет на зачатие и состояние плода, поэтому беременные женщины не должны бояться вакцинации. На данный момент единственным разрешенной вакциной для кормящих и беременных женщин является Спутник V. Будущим мамам рекомендована данная вакцина уже с 22 недели беременности.





Между тем, ситуация с заболеванием коронавирусной инфекцией у беременных женщин остается высокой. В единственном в регионе инфекционном отделении в родильном доме №5 все 90 коек заполнены полностью.

По информации облздрава, всего в регионе с начала прививочной компании прошли иммунизацию уже более 1,3 тысячи беременных женщин. Порядка 300 беременных сделали укол на сроке 22-й неделе, 781 женщина получила прививку на этапе планирования ребенка, 240 женщин вакцинировались на раннем сроке, не зная о своем положении. С начала 2021 года на диспансерный учёт по беременности и родам в Волгоградской области встали 16 тысяч будущих мам. Из них почти 10% (1566) заразились коронавирусной инфекцией.







