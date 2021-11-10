Здравоохранение 10.11.2021 16:15
0
10.11.2021 16:15
Сегодня беременные волгоградки и кормящие мамочки получили прививку от коронавирусной инфекции в женской консультации Краснооктябрьского района Волгограда. Женщины с боевым настроем пришли получить иммунитет в стенах медучреждения, сообщает ИА «Высота 102».
«Села, почитала и поняла, что надо делать»,- рассказала будущая мамочка Мария Коротова. Она пояснила, что решила перестраховаться и сделать вакцину, чтобы не навредить своему будущему ребенку. Решили не рисковать и своим здоровьем, и здоровьем уже родившихся и будущих малышей и другие волгоградки. «Беременные женщины могут пройти вакцинацию как в поликлинике по месту жительства, так и в стенах женской консультации»,- рассказала заведующая женской консультации клинической больницы №5 Наталья Смолова. По ее словам, процедура вакцинации никак не влияет на зачатие и состояние плода, поэтому беременные женщины не должны бояться вакцинации. На данный момент единственным разрешенной вакциной для кормящих и беременных женщин является Спутник V. Будущим мамам рекомендована данная вакцина уже с 22 недели беременности.
Между тем, ситуация с заболеванием коронавирусной инфекцией у беременных женщин остается высокой. В единственном в регионе инфекционном отделении в родильном доме №5 все 90 коек заполнены полностью.
По информации облздрава, всего в регионе с начала прививочной компании прошли иммунизацию уже более 1,3 тысячи беременных женщин. Порядка 300 беременных сделали укол на сроке 22-й неделе, 781 женщина получила прививку на этапе планирования ребенка, 240 женщин вакцинировались на раннем сроке, не зная о своем положении. С начала 2021 года на диспансерный учёт по беременности и родам в Волгоградской области встали 16 тысяч будущих мам. Из них почти 10% (1566) заразились коронавирусной инфекцией.
Реклама
Больницы Волгоградской области получили 24 новых машин скорой помощи06.11.2021 11:35
Здравоохранение 06.11.2021 11:35
Стоматология с гостиничными номерами откроется в глубинке Волгоградской области02.11.2021 13:38
Здравоохранение 02.11.2021 13:38
Получение медицинской помощи при COVID-19: проблемы и решения30.10.2021 09:22
Здравоохранение 30.10.2021 09:22
«Мы никого не лишаем помощи»: волгоградский онколог прокомментировала реорганизацию онкодиспансеров29.10.2021 15:54
Здравоохранение 29.10.2021 15:54
Больница №25 в Волгограде переходит на усиленный режим в нерабочую неделю29.10.2021 13:51
Здравоохранение 29.10.2021 13:51
Волгоградский губернатор обозначил план по достижению коллективного иммунитета28.10.2021 15:45
Здравоохранение 28.10.2021 15:45
В волгоградские больницы купят 66 санитарных автомобилей за 71 млн рублей25.10.2021 13:49
Здравоохранение 25.10.2021 13:49
В Волгоградской области вновь выросла смертность от коронавируса23.10.2021 12:43
Здравоохранение 23.10.2021 12:43
Волгоградский облздрав ждет крупную партию противогриппозной вакцины20.10.2021 13:58
Здравоохранение 20.10.2021 13:58
Волгоградская область не попала в число регионов с наиболее сложной ситуацией по ковиду19.10.2021 17:57
Здравоохранение 19.10.2021 17:57
«Не протолкнуться»: пациенты штурмуют «красную зону» поликлиники в Волгоградской области14.10.2021 19:21
Здравоохранение 14.10.2021 19:21
Опытный хирург возглавил одну из старейших больниц Волгограда14.10.2021 12:34
Здравоохранение 14.10.2021 12:34
В Волгоградской области назначили нового главврача Палласовской ЦРБ13.10.2021 10:56
Здравоохранение 13.10.2021 10:56
Частные клиники в Волгограде не готовы к бесплатной вакцинации по новому закону04.10.2021 20:10
Здравоохранение 04.10.2021 20:10
Капитал Медстрах напоминает о необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции30.09.2021 13:55
Здравоохранение 30.09.2021 13:55
Реклама