Здравоохранение

"Поняла, что надо делать": будущие мамы привились от COVID-19 в Волгограде

Здравоохранение 10.11.2021 16:15
0
10.11.2021 16:15


Сегодня беременные волгоградки и кормящие мамочки  получили прививку от коронавирусной инфекции в женской консультации Краснооктябрьского района Волгограда. Женщины с боевым настроем пришли получить иммунитет в стенах медучреждения, сообщает ИА «Высота 102».
«Села, почитала и поняла, что надо делать»,- рассказала будущая мамочка  Мария Коротова. Она пояснила, что решила перестраховаться и сделать вакцину, чтобы не навредить своему будущему ребенку.  Решили не рисковать и  своим здоровьем, и здоровьем уже родившихся и будущих малышей и другие волгоградки. «Беременные женщины могут пройти вакцинацию как в поликлинике по месту жительства, так и в стенах женской консультации»,- рассказала заведующая женской консультации клинической больницы №5 Наталья Смолова. По ее словам,  процедура вакцинации никак не влияет на зачатие и состояние плода, поэтому беременные женщины не должны бояться вакцинации. На данный момент единственным разрешенной вакциной для кормящих и беременных женщин является Спутник V. Будущим мамам рекомендована данная вакцина  уже с 22 недели беременности. 

Между тем, ситуация с заболеванием   коронавирусной инфекцией у беременных женщин остается высокой.  В единственном в регионе инфекционном отделении в родильном доме №5 все 90 коек заполнены полностью. 
По информации облздрава, всего в регионе с начала прививочной компании прошли иммунизацию уже более 1,3 тысячи беременных женщин. Порядка 300 беременных сделали укол на сроке 22-й неделе, 781 женщина получила прививку на этапе планирования ребенка, 240 женщин вакцинировались на раннем сроке, не зная о своем положении. С начала 2021 года на диспансерный учёт по беременности и родам в Волгоградской области встали 16 тысяч будущих мам. Из них почти 10% (1566) заразились коронавирусной инфекцией.




Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Здравоохранение
06.11.2021 11:35
Здравоохранение 06.11.2021 11:35
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.11.2021 13:38
Здравоохранение 02.11.2021 13:38
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.10.2021 09:22
Здравоохранение 30.10.2021 09:22
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
29.10.2021 15:54
Здравоохранение 29.10.2021 15:54
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.10.2021 13:51
Здравоохранение 29.10.2021 13:51
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.10.2021 15:45
Здравоохранение 28.10.2021 15:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.10.2021 13:49
Здравоохранение 25.10.2021 13:49
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.10.2021 12:43
Здравоохранение 23.10.2021 12:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.10.2021 13:58
Здравоохранение 20.10.2021 13:58
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.10.2021 17:57
Здравоохранение 19.10.2021 17:57
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.10.2021 19:21
Здравоохранение 14.10.2021 19:21
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.10.2021 12:34
Здравоохранение 14.10.2021 12:34
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.10.2021 10:56
Здравоохранение 13.10.2021 10:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.10.2021 20:10
Здравоохранение 04.10.2021 20:10
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.09.2021 13:55
Здравоохранение 30.09.2021 13:55
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:50
Суд в Волгоградской области в четвертый раз закрыл довоенную школу из-за угрозы обрушенияСмотреть фотографии
17:55
ПСБ открыл пятый региональный центр уличного баскетбола международного классаСмотреть фотографии
17:48
Инвесторы волгоградских концессий пошли на мировуюСмотреть фотографии
17:35
Волгоградца незаконно оштрафовали из-за махинаций директора природного паркаСмотреть фотографии
17:25
Ученые ВГСПУ проводят исследования в рамках госзадания министерства просвещения РФСмотреть фотографии
16:59
Изрезавшего свою бывшую девушку парня судят в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:15
"Поняла, что надо делать": будущие мамы привились от COVID-19 в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:36
Экс-руководителя техникума в Волгограде приговорили за взятки к колонии строгого режимаСмотреть фотографии
15:06
Волгоградские полицейские встретили свой праздник с ключами от новых служебных автоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:23
В Волгоградской области от коронавируса умер 24-летний пареньСмотреть фотографии
13:21
В Волгоградской области отменили уроки в 48 классах из-за COVID-19Смотреть фотографии
13:13
Кино с деталями: Wink, SYT и искусственный интеллект делают просмотр фильмов еще интереснееСмотреть фотографии
12:40
У пассажира авиарейса «Волгоград-Баку» изъяли доллары СШАСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде выпал первый снегСмотреть фотографии
12:21
В Волгоградской области зафиксирован новый максимум заболевших COVID-19Смотреть фотографии
11:39
Семейная пара обчистила десятки домов и машин в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:38
Депутаты Волгоградской облдумы озвучили новые штрафы для непривитых пенсионеровСмотреть фотографии
11:32
Микроавтобус влетел в бетонное ограждение на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:49
Три человека сгорели в машине на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:31
Под Волгоградом водитель бросил упавший в ерик УАЗ с ранеными пассажирамиСмотреть фотографии
10:07
Волгоградцы чаще всего ищут работу в доставке, медицине и на госслужбеСмотреть фотографии
08:52
В Волжском в рамках осенней акции высажено более 1200 деревьев и кустарниковСмотреть фотографии
08:45
Кафе и бар в Волгограде поплатятся за непривитых работниковСмотреть фотографии
08:12
Новые запреты стали действовать на общественном транспорте в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:56
Авиарейсы из Волгограда в Белгород, Элисту и Воронеж откроются в 2022 годуСмотреть фотографии
07:29
В обжимном цехе «Красного Октября» в Волгограде запустили крупный агрегатСмотреть фотографии
20:01
Банду наркоторговцев из Москвы и Волгограда будут судить в СмоленскеСмотреть фотографии
19:25
«В три ночи был 124-м»: очереди в волгоградские поликлиники занимают с вечераСмотреть фотографииCмотреть видео
17:50
РЖД и авиаперевозчики готовы к введению QR-кодов для поездок и перелетовСмотреть фотографии
17:07
Проломившего голову таксисту подростка осудили под ВолгоградомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 