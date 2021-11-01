В Волгоградской области экс-полицейских осудили за продажу водительских прав

Его подельник осужден на полтора года лишения свободы условно. Также он приговорен к штрафу в размере 90 тысяч рублей.
Расследования 01.11.2021 16:55
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01.11.2021 16:55
Урюпинский городской суд Волгоградской области огласил приговор по уголовному делу в отношении бывших государственных инспекторов РЭО ГИБДД МО МВД России «Урюпинский», уволенных со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудников органов внутренних дел. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, бывшие правоохранители осуждены за взятки, служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями.Одним из подсудимых оказался бывший госинспектор безопасности дорожного движения РЭО ГИБДД МО МВД России «Урюпинский». Он за денежное вознаграждение вместо кандидатов в водители допускал к сдаче экзаменов на управление транспортным средством граждан, обладающих знаниями ПДД и навыками вождения. Впоследствии инспектор выдавал водительские удостоверения тем, за кого сдавали экзамен подставные люди. Другой сотрудник также дважды допустил к сдаче практической части экзамена на право управления транспортным средством опытных водителей.
Указанные факты преступной деятельности были выявлены сотрудниками областного управления ГАИ при непосредственной поддержке оперативников Управления собственной безопасности, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.
Один из подсудимых осужден на 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Он также должен будет выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. Мужчину лишили и звания капитана полиции. Ожидать вступления приговора в законную силу он будет под домашним арестом.
Его подельник осужден на полтора года лишения свободы условно. Также он приговорен к штрафу в размере 90 тысяч рублей.
Его подельник осужден на полтора года лишения свободы условно. Также он приговорен к штрафу в размере 90 тысяч рублей.
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