Волгоградская пенсионерка обвинила «Память» и чиновников в нарушении Конституции











Центральный районный суд Волгограда зарегистрировал иск пенсионерки из Камышина, которая, как и другие ее родственники, столкнулись с уже обычными для многих горожан проблемами при погребении близкого человека. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, ответчиками по иску женщины выступают департамент городского хозяйства администрации Волгограда, городская прокуратура и ЗАО РП «Память». В качестве третьих лиц привлечены министерство финансов РФ, ряд СМИ, которые освещали так называемые кладбищенские войны, уполномоченный по правам человека Волгоградской области, а также региональная общественная приемная председателя партии «ЕР» Дмитрия Медведева в Волгограде. Женщина просит считать ответчиков нарушившими Конституцию и ряд федеральных законов. В качестве компенсации за перенесенные страдания она также потребовала выплаты 1 рубля за счет Министерства финансов РФ.

Поводом для иска послужил очередной скандал, разразившийся на Новом Ворошиловском кладбище Волгограде 15 октября. «В этот день в два часа дня должны были пройти похороны моего мужа, Николая Исааковича. Ему было 83 года. Он в свое время пострадал от репрессий и в страшном сне не мог представить, что его похороны превратятся в войну и в издевательство над его близкими», - рассказывает Пелагея Николаевна. По словам женщины, ее сын Александр заключил два договора на погребение отца – с фирмой «Радоница» и с «Памятью». «По-другому на кладбище мы бы не попали, если бы на заключили договор на часть услуг с «Памятью», в частности, на рытье могилы, - рассказывает Александр. – Однако транспорт «Радоницы» не пустили на кладбище. Путь нам преградили закрытые ворота и шлагбаум. При этом для другого транспорта, видимо, «Памяти», ворота открывали».







Пенсионерка из Волгоградской области на основании перечисленного в иске потребовала расторгнуть договор, заключенный между департаментом городского хозяйства Волгограда и ЗАО НП «Память» на содержание кладбищ, без возможности повторного заключения. Также истец требует признать за халатность неисполнение норм Конституции и ФЗ «О прокуратуре» со стороны прокуратуры Волгограда, а также признать за халатность неисполнение норм Конституции Российской Федерации и Федерального закона РФ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" со стороны департамента городского хозяйства города Волгограда.

Напомним, ИА «Высота 102» уже Роман Лучников выразил надежду, что Владимир Марченко сможет проявить себя в качестве «грамотного, принципиального и независимого управленца, настроенного на работу в интересах жителей города». В противном случае, считает руководитель Волгоградского УФАС, это будет означать, что «он является частью уродливого и позорного явления под названием «волгоградский спрут», одной из «маток» которого является «Память». Между тем, прокуратура Волгограда еще весной 2020 года в защиту неопределенного круга лиц подала в Центральный районный суд иск против мэрии, департамента городского хозяйства и ЗАО «РП «Память». В заявлении содержались требования о понуждении чиновников и «Памяти» организовать и обеспечить беспрепятственный доступ на городские кладбища лиц и организаций, оказывающих ритуальные услуги. Центральный районный суд частично удовлетворил иск, но Волгоградский облсуд отменил решение и отказал прокуратуре во всем. На этой неделе Четвертый кассационный суд в Краснодаре вернул гражданское дело на пересмотр в Волгоградский областной суд, о сроках рассмотрения не сообщалось.Пенсионерка из Волгоградской области на основании перечисленного в иске потребовала расторгнуть договор, заключенный между департаментом городского хозяйства Волгограда и ЗАО НП «Память» на содержание кладбищ, без возможности повторного заключения. Также истец требует признать за халатность неисполнение норм Конституции и ФЗ «О прокуратуре» со стороны прокуратуры Волгограда, а также признать за халатность неисполнение норм Конституции Российской Федерации и Федерального закона РФ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" со стороны департамента городского хозяйства города Волгограда.Напомним, ИА «Высота 102» уже неоднократно сообщало о скандалах на городских кладбищах, которые возникают, если организацией похорон занимаются конкуренты «Памяти». Только после вызова полицейских родным усопших удается проститься со своими близкими людьми. Однако никаких мер департамент городского хозяйства не принимает. Судебные тяжбы с фирмой, чьи расценки на похороны поражают воображение, ведут только прокуратура Волгоградской области и Волгоградское УФАС. На днях руководитель антимонопольного органа Роман Лучников лично обратился к временно осуществляющему полномочия главы Волгограда Владимиру Марченко с просьбой взять ситуацию с ЗАО РП «Память» под личный контроль, обеспечив доступ других компаний, работающих в сфере ритуальных услуг, на городские кладбища, и гарантировать реализацию изменений, внесенных в правила организации похоронных услуг. Они должны вступить в силу с 1 февраля 2022 года.

Из-за закрытых ворот престарелая женщина, которая перенесла инфаркт и пневмонию, не могла самостоятельно добраться до места погребения. При этом кладбище, где проходила церемония, не является собственностью ЗАО НП «Память», подчеркивается в исковом заявлении. Однако на непонятном основании работники кладбища самостоятельно решают, кому можно проезжать на территорию кладбища, а кому – нет. Вдова смогла проститься с мужем только после того, как приехавшие по вызову полицейские самостоятельно вскрыли запоры на воротах, после чего транспорт «Радоницы» проехал к месту погребения.Пенсионерка считает, что нарушение ее конституционных прав стало возможным из-за бездействия департамента городского хозяйства администрации Волгограда, а также из-за непринятия должных мер к мэрии и к ЗАО НП «Память» со стороны прокуратуры города. Женщина перечислила в иске десять статей Конституции РФ, которые, по ее мнению, были нарушены в день похорон ее мужа. Она указывает также на то, что департамент городского хозяйства, зная о подобных случаях, происходящих на волгоградских кладбищах, позволяет ЗАО НП «Память» действовать по подобным сценариям – «самостоятельно, вопреки закона, распоряжаться правами граждан по своему усмотрению и в интересах своего бизнеса». «Таким образом, ни прокуратура города Волгограда, ни департамент городского хозяйства города Волгограда не предприняли мер для предотвращения случаев нарушений прав граждан, основанных на Конституции РФ, которые должны были быть под надежной защитой органов государственной власти», - говорится в иске.