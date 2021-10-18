Врио мэра Волгограда попросили остановить бесчинства «Памяти» на кладбищах

Расследования 18.10.2021 14:25
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18.10.2021 14:25
Руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников направил письмо временно осуществляющему полномочия главы Волгограда Владимиру Марченко с просьбой остановить беспредел, который продолжается на городских кладбищах из-за «Памяти». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обращение руководителя антимонопольного органа, Роман Лучников объясняет данное послание надеждой на нового руководителя города, который, по его мнению, может сразу проявить себя в должности в качестве грамотного, принципиального и независимого управленца, настроенного на работу в интересах жителей города, если сможет инициировать изменения в сфере ритуальных услуг. Поводом для обращения также послужили «продолжающиеся бесчинства «Памяти» на погостах на фоне молчания и бездействия властей», а также отсутствие каких-либо изменений в данной сфере.
Как следует из содержания письма, копии которых для сведения направлены губернатору Волгоградской области и прокурору города, Роман Лучников в очередной раз обратил внимание врио главы Волгограда на нарушение действующих правил организации похорон и содержания муниципальных кладбищ нарушения, которые приводят к невозможности для других организаций работать в данной сфере. Свидетельством этого служат многочисленные случаи, когда сотрудники «Памяти» не пропускали на кладбища похоронные процессии, организованные другими фирмами. Такие инциденты заканчивались, как правило, скандалами и вызовом полицейских. О подобных фактах сообщало и ИА "Высота 102".
Роман Лучников напомнил, что Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в августе этого года отменил решение Волгоградского облсуда и Третьего апелляционного суда в части отказа в удовлетворении требований одного волгоградца о признании недействующими норм правил организации похорон и содержания кладбищ, на которые ссылаются сотрудники «Памяти», запрещая другим фирмам заезжать на территорию кладбищ. Дело направлено на новое рассмотрение в Волгоградский облсуд. При этом, согласно определению Верховного суда, гражданам дается право выбора организации, осуществляющей услуги по погребению. Однако ситуация в данной сфере практически не меняется. Хотя в июле 2021 года в соответствующие правила все-таки внесены правки, которые могут кардинально изменить в лучшую сторону подход к организации похорон. Ведь помимо специализированной службы услуги по погребению могут оказывать и иные лица в любой организационно-правовой форме. Также полномочия по выделению мест под захоронения будут переданы структурному подразделению администрации Волгограда, как это изначально и было предусмотрено федеральным законодательством.
Указанные преобразования вступают в силу с 1 февраля 2022 года. Однако реализация этих изменений предусматривает увеличение расходов муниципального бюджета. Но, по данным Волгоградского УФАС, администрация города пока такие расходы не заложила. Также мэрией не разработан порядок деятельности специализированной службы, что может свидетельствовать о возможном саботаже заинтересованными лицами, в том числе из числа работников администрации, говорится в обращении Романа Лучникова. Это может привести к тому, что новые правила так и не заработают с 1 февраля 2022 года.
Роман Лучников еще раз напомнил, что препятствование работников «Памяти» проезду на кладбища транспорту других фирм, работающих в данной сфере, противоречит федеральному законодательству. В настоящее время незавершенный судебный спор по иску прокурора Волгограда к администрации города и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» о понуждении данных организаций к обеспечению свободного доступа на кладбища лиц, оказывающих ритуальные услуги, но не имеющих статуса специализированной службы, рассматривается в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции в Краснодаре. А статус специализированной службы дает право специализированной службе убирать кладбища, завозить песок и осуществлять другие работы по содержанию погостов, но никак не решать вопросы о допуске конкурентов на городские погосты.
На основании вышеизложенного Роман Лучников просит Владимира Марченко в кратчайшие сроки разработать и утвердить порядок, обеспечивающий беспрепятственный доступ на территории кладбищ других организаций, взять под личный контроль планирование бюджетных средств для реализации правил и принятие правовых актов, обеспечивающих реализацию данных правил в новом формате.
«Хочется надеяться, что Владимир Марченко воспользуется этим предложением, потому что в противном случае это будет означать, по моему мнению, что он является частью уродливого и позорного явления под названием «волгоградский спрут», одной из «маток» которого является «Память», - заявил Роман Лучников.
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