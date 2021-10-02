В Волжском ищут ночного маньяка-лесоруба

Происшествия 02.10.2021 18:41
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02.10.2021 18:41
В Волжском неизвестный мужчина по ночам ходит по скверам и пилит деревья. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, лесоруб попал на видеокамеры сразу в нескольких скверах города – на ул. Молодежной и на ул. Космонавтов. Мужчина портит лавочки, спиливает взрослые деревья и саженцы, оставляя погибшие зеленые насаждения на месте. Он предусмотрительно прячет пилу в кустах, а потом возвращается на место преступления и делает то же самое. Однажды он вернулся в один из скверов днем. Видеокамера, установленная в парке, запечатлела его лицо. Власти города обращаются ко всем, кому знаком этот мужчина, с просьбой сообщить данные о ночном лесорубе.
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