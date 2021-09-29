ЖК Grand Avenue*: очередной дом сдан точно в срок

Общество 29.09.2021 10:02 Реклама
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29.09.2021 10:02 Реклама
Застройщик жилого квартала Grand Avenue – ООО «Селигер», входящий в Группу компаний «Волгострой», получил разрешение на ввод в эксплуатацию пятого по счету дома. В отделе продаж компании сообщили, что специалист свяжется с новоселами, чтобы согласовать удобное время для передачи ключей.
Жилой квартал Grand Avenue расположен в Дзержинском районе Волгограда, но при этом всего в 800 метрах от центра города – на пересечении Второй Продольной магистрали и улицы Ангарской. Строительство комплекса началось в 2014 году, сейчас здесь сдано уже пять 16-этажных домов, наземный 5-этажный паркинг, а также возводится еще два 19-этажных дома.
Территория комплекса закрытая, оснащена системами круглосуточного контроля доступа. Параллельно со строительством домов ведется масштабное благоустройство. Только в этом году были установлены качели, многофункциональная спортивная площадка и роллердром.
Застройщик ООО «Селигер» (ГК «Волгострой»). Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
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