ЖК Grand Avenue*: очередной дом сдан точно в срок





Застройщик жилого квартала Grand Avenue – ООО «Селигер», входящий в Группу компаний «Волгострой», получил разрешение на ввод в эксплуатацию пятого по счету дома. В отделе продаж компании сообщили, что специалист свяжется с новоселами, чтобы согласовать удобное время для передачи ключей.

Жилой квартал Grand Avenue расположен в Дзержинском районе Волгограда, но при этом всего в 800 метрах от центра города – на пересечении Второй Продольной магистрали и улицы Ангарской. Строительство комплекса началось в 2014 году, сейчас здесь сдано уже пять 16-этажных домов, наземный 5-этажный паркинг, а также возводится еще два 19-этажных дома.





Территория комплекса закрытая, оснащена системами круглосуточного контроля доступа. Параллельно со строительством домов ведется масштабное благоустройство. Только в этом году были установлены качели, многофункциональная спортивная площадка и роллердром.

Застройщик ООО «Селигер» (ГК «Волгострой»). Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

* ЖК «Гранд Авеню»



