Избирательные участки открылись в Волгоградской области





В Волгоградской области начали работу 1464 участковых избирательных комиссии на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Они будут открыты на протяжении трех дней, голосование завершится в воскресенье, 19 сентября, в 20.00, сообщили в облизбиркоме.

Одним из первых в Волгоградской области проголосовал губернатор Андрей Бочаров. Он отдал свой голос в УИК, организованный в Волгоградском планетарии, расположенном на улице Мира - первой восстановленной после войны. «За развитие Волгоградской области, развитие нашей страны, за Россию!», – сказал Бочаров в ответ на вопрос «за кого проголосовали».





