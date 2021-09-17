Выборы

Избирательные участки открылись в Волгоградской области

Выборы 17.09.2021 08:47
0
17.09.2021 08:47


В Волгоградской области начали работу 1464 участковых избирательных комиссии на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Они будут открыты на протяжении трех дней, голосование завершится в воскресенье, 19 сентября, в 20.00, сообщили в облизбиркоме.
Одним из первых в Волгоградской области проголосовал губернатор Андрей Бочаров. Он отдал свой голос в УИК, организованный в Волгоградском планетарии, расположенном на улице Мира - первой восстановленной после войны. «За развитие Волгоградской области, развитие нашей страны, за Россию!», – сказал Бочаров в ответ на вопрос «за кого проголосовали».


Напомним, в выборах принимают участие 14 политических партий и 33 кандидата от 10 партий по четырем одномандатным округам. Для выборов отпечатаны 1 832 350 бюллетеней для голосования за партии и столько же – для выбора конкретных кандидатов.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Выборы
16.09.2021 12:15
Выборы 16.09.2021 12:15
Комментарии

0
Далее
Выборы
15.09.2021 17:02
Выборы 15.09.2021 17:02
Комментарии

0
Далее
Выборы
14.09.2021 13:41
Выборы 14.09.2021 13:41
Комментарии

0
Далее
Выборы
10.09.2021 10:29
Выборы 10.09.2021 10:29
Комментарии

0
Далее
Выборы
06.09.2021 13:39
Выборы 06.09.2021 13:39
Комментарии

0
Далее
Выборы
30.08.2021 11:57
Выборы 30.08.2021 11:57
Комментарии

0
Далее
Выборы
27.08.2021 15:47
Выборы 27.08.2021 15:47
Комментарии

0
Далее
Выборы
26.08.2021 13:55
Выборы 26.08.2021 13:55
Комментарии

0
Далее
Выборы
25.08.2021 13:17
Выборы 25.08.2021 13:17
Комментарии

0
Далее
Выборы
25.08.2021 12:16
Выборы 25.08.2021 12:16
Комментарии

0
Далее
Выборы
20.08.2021 17:44
Выборы 20.08.2021 17:44
Комментарии

0
Далее
Выборы
17.08.2021 17:55
Выборы 17.08.2021 17:55
Комментарии

0
Далее
Выборы
12.08.2021 15:11
Выборы 12.08.2021 15:11
Комментарии

0
Далее
Выборы
10.08.2021 17:50
Выборы 10.08.2021 17:50
Комментарии

0
Далее
Выборы
05.08.2021 12:49
Выборы 05.08.2021 12:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:45
Водоканал в Волгоградской области без лицензии качал воду для населенияСмотреть фотографии
09:06
В Волгограде начались исследования «Белого моря»Смотреть фотографии
08:47
Избирательные участки открылись в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
В Волгоградской области стартует социальная кампания AB InBev Efes в рамках Всемирной недели ответственного потребления пиваСмотреть фотографии
08:45
Скоропостижно скончался главный врач Урюпинской ЦРБСмотреть фотографии
07:47
ЦРБ в Волгоградской области возглавил врач из красной зоныСмотреть фотографии
19:18
Подозрительного мужчину со шрамом заметили у школ в городе Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:03
«Ущерб не наносил»: в Волжском начался суд над бывшим чиновником после скандала с детским садомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:34
ПСБ начал прием заявок на кредиты для субъектов МСП под зонтичное поручительство «Корпорации МСП»Смотреть фотографии
17:51
Школьники дали торжественную клятву юного кадета в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:21
Волгоградцев просят не верить фейкам о налоговом вычете по выписке из ПФРСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде раскрошился мемориал на «Острове Людникова»Смотреть фотографии
15:47
В Волгограде в здании главных борцов с коронавирусом намечается ремонтСмотреть фотографии
14:43
Бывший инспектор ДПС обвиняется в подмене виновника массовой аварии в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:42
Волжский почти в два раза обогнал Волгоград по заболеваемости коронавирусомСмотреть фотографии
13:02
В Волгограде учительница попала в кредитную кабалу из-за мошенникаСмотреть фотографии
12:15
Волгоградские силовики подготовились к работе на выборахСмотреть фотографии
12:01
МЧС предупредило о заморозках в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:48
Суд не смягчил приговор истязателям ребенка в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:21
Водитель фургона погиб в ДТП с грузовиком в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:19
Попечители утвердили творческую премию для ученых ВолГАУСмотреть фотографии
09:40
Начальник отдела фонда капремонта в Волгоградской области оштрафован за волокитуСмотреть фотографии
08:36
"Покусала детей": в Волгоградской области в двух селах ликвидируют вспышки бешенстваСмотреть фотографии
08:17
В Волгограде заморозились цены на бензинСмотреть фотографии
20:36
Безопасность метанолового производства на бывшем "Химпроме" обсудят с волгоградцамиСмотреть фотографии
20:13
Волгоградский «Ротор» одержал тяжелую победу над «Нефтехимиком» - 3:1Смотреть фотографии
19:14
Волгоградские школьники остались без мини-каникул в дни выборовСмотреть фотографии
18:01
Малыш из Волгограда встал на ножки после самого дорогого укола в миреСмотреть фотографииCмотреть видео
17:38
Водоканал Волжского переходит на «зеленую» энергетикуСмотреть фотографии
17:21
В Волжском на тепловых сетях проводят диагностику трубопроводов с использованием современной робототехникиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 