«Волгоградэнергосбыт»: как сэкономить на оплате электроэнергии время и деньги

Общество 15.09.2021 10:34
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15.09.2021 10:34
Специалисты «Волгоградэнергосбыта» изучили популярные советы по бытовому энергосбережению и подсчитали, что абоненты могут сэкономить на оплате электроэнергии около 2000 рублей в год.
«Дом каждого волгоградца наполнен электроприборами и, даже, если они выключены, то, как правило, не отсоединены от розетки. Мало кто знает, что и в режиме ожидания приборы потребляют электроэнергию. Сколько? Немало для среднестатистической семьи – это показывают исследования в области энергосбережения», – рассказывают в компании.
Ниже представлен расчет примерной годовой стоимости потребляемой электроэнергии бытовыми приборами и устройствами в «спящем» режиме», исходя из действующего в Волгоградской области одноставочного тарифа для городского населения.
Из таблицы понятно, сколько каждый прибор, по мнению экспертов, «стоит» в год для жителей Волгограда. За все представленные бытовые приборы, включенные в розетку и в нерабочем состоянии, можно переплатить более 1900 рублей в год.
«Сэкономить можно не только деньги, но и такой ценный ресурс, как время. В этом поможет онлайн сервис компании – личный кабинет на сайте и в мобильном приложении. Считаем. К примеру, чтобы дойти/доехать до пункта оплаты электроэнергии, вам потребуется 15 минут, плюс время ожидания в очереди из двух-трех человек. В итоге – примерно около часа вашего драгоценного времени в месяц, а в год – 12 часов! Если воспользоваться Личным кабинетом на сайте, то оплата займет около 40 секунд, а в мобильном приложении и того меньше – 20 секунд. Арифметика явно в пользу оплаты онлайн», – поясняют в компании.
Каждый потребитель компании может убедиться в удобстве использования функционала Личного кабинета таких как, передача показаний, оплата, получение справок, отправка документов. Для этого надо зарегистрироваться в Личном кабинете физического лица на сайте компании или в мобильном приложении, и просто начать экономить время.
* в зависимости от характеристик устройства
** в зависимости от мощности компьютера и др. характеристик
*** в зависимости от состава техники
Фото с сайта https://ru.depositphotos.com/
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