Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области «шагает по плато»

Здравоохранение 06.09.2021 11:38
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06.09.2021 11:38
345 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Волгоградской области за минувшие сутки. Согласно данным федерального оперативного штаба, суточная заболеваемость в регионе с 18 августа и по сегодняшний день держится примерно в районе 340-358 случаев. Накануне, напомним, коронавирусом заразились 352 человека.
Что касается смертности, то уже третьи сутки подряд в регионе от COVID-19 умирает по 16 человек. Всего от этой инфекции в Волгоградской области скончались 2385 жителей.
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