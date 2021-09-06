Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области «шагает по плато»





345 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Волгоградской области за минувшие сутки. Согласно данным федерального оперативного штаба, суточная заболеваемость в регионе с 18 августа и по сегодняшний день держится примерно в районе 340-358 случаев. Накануне, напомним, коронавирусом заразились 352 человека.

Что касается смертности, то уже третьи сутки подряд в регионе от COVID-19 умирает по 16 человек. Всего от этой инфекции в Волгоградской области скончались 2385 жителей.



