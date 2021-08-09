Экология

Волгоградский речной порт заработал кучу штрафов на площадке в Волжском

Экология 09.08.2021 15:46
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09.08.2021 15:46


Многочисленные нарушения природоохранного законодательства выявлены в деятельности "Волжского порта" - производственной площадки АО "Волгоградский речной порт". Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.
В ходе проверки установлено, что порт допустил накопление отходов IV класса опасности на открытом грунте. Обществом не исполнялась обязанность по ведению учета в области обращения с отходами производства и потребления, чем были нарушены требования федеральных законов "Об охране окружающей среды" и "Об отходах производства и потребления".
Кроме того, при осуществлении хозяйственной деятельности не актуализировались учетные сведения об объекте, состоящем на государственном учете, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду. Актуальные сведения в декларацию о воздействии на окружающую среду для объекта негативного воздействия II категории и в статистическую отчетность по форме № 2-ТП (отходы) не вносились.
Вместе с тем, в связи с изменением источников загрязнения окружающей среды, АО "Волгоградский речной порт" не скорректировал Программу производственного экологического контроля.
Юридическому лицу выдано предписание об устранении нарушений. Акционерное общество привлечено к административной ответственности по четырем статьям КоАП РФ. Общая сумма наложенных штрафов составила 150 тысяч рублей.
В рамках рассмотрения административных производств АО "Волгоградский речной порт" не выполнило требования должностного лица Межрегионального управления о предоставления сведений, необходимых для разрешения административного производства, в связи с чем продолжается процедура привлечения к административной ответственности юридического лица и ответственных должностных лиц еще по трем статьям КоАП РФ.

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