



Электронный конкурс по определению подрядчика для строительства нового здания поликлиники для лечения и диагностики онкологических заболеваний в Урюпинске объявили в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость контракта указана в сумме 205 миллионов 967 тысяч рублей. Пятиэтажное здание возведут на территории Урюпинского филиала ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер» на месте, где сейчас стоит старая поликлиника. Она соединена с существующим зданием стационара теплым переходом-галереей.

По итогам обследования, проведенного в 2018 году, здание действующей поликлиники было признано аварийным. Разработан проект организации работ по сносу и демонтажу поликлинического отделения и галереи-перехода к существующему стационару. Положительное заключение госэкспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий дано 29 апреля 2021 года.

Заказчиком работ по строительству нового объекта выступает ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства». Согласно проекту, поликлинику по адресу ул. Фридек-Мистек, 8 подрядчик должен построить за 17 месяцев.

Здание общей площадью 3773 кв.м. также будет соединено с существующим стационаром онкодиспансера теплой галереей-переходом. Новое поликлиническое отделение будет современным и более вместительным. Сейчас поликлиника рассчитана на 30 посещений в смену, а в новом здании этот показатель вырастет до 40.

Отметим, что о планах начать в 2021 году в Урюпинске строительство новой поликлиники для онкобольных в декабре 2020-го заявил губернатор Андрей Бочаров. Тогда он отметил, что специализированную медицинскую помощь здесь будут получать жители Урюпинского района и близлежащих муниципальных образований с онкозаболеваниями и подозрениями на них.





По данным администрации региона, в рамках программы «Здравоохранение» в Волгоградской области запланировано 42 проекта на сумму 13 миллиардов рублей. Значительная часть средств направлена на модернизацию онкологической службы региона, областного онкодиспансера, строительство нового корпуса лечебно-диагностического онкологического центра и его оснащение. В настоящее время в регионе уже работают 10 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОПы), из них семь - в Волгограде, по одному - в Волжском, Михайловке и Камышине. Еще четыре таких центра будут открыты в 2021 году: в Волгограде, Калаче-на-Дону, Урюпинске, Палласовке. Таким образом, их общее количество достигнет 14 с координирующим началом на базе Волгоградского областного онкологического диспансера. Все ЦАОПы оборудованы маммографами, УЗИ-аппаратами экспертного класса, рентген-аппаратами, эндоскопическими комплексами, компьютерными томографами - оснащение техникой проводится в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».



