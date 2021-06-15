Здравоохранение

По приказу Минздрава РФ: постковидники в Волгоградской области пройдут углубленное обследование

Здравоохранение 15.06.2021 18:43
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15.06.2021 18:43


Жители региона, переболевшие коронавирусом, смогут пройти углубленную диспансеризацию. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий приказ издан облздравом во исполнении поручения Минздрава РФ. Углубленная диспансеризация предполагает два этапа. При прохождении первого этапа для переболевших COVID-19 предусмотрено измерение насыщения крови кислородом, тест с 6-ой ходьбой (при наличии жалоб на одышку или отеки), проведение спирометрии, общий и биохимический анализ крови), определение концентрации Д-димера в крови, проведение рентгена грудной клетки. 
В зависимости от результатов обследований, полученных в рамках первого этапа, бывшие пациенты инфекционных госпиталей получат возможность пройти эхокардиографию, КТ, а также дуплексное сканирование вен нижних конечностей. В углубленной диспансеризации будут участвовать все поликлиники и центральные районные больницы Волгоградской области. При отсутствии возможностей провести то или иное исследование пациенты будут направляться в другие медучреждения – или в соседние районы, или в клиники Волгограда.  Запустить новую диспансеризацию для постковидников планируют с 1 июля этого года. 
Известно, что перенесшие коронавирус пациенты зачастую и в течение многих месяцев после выздоровления продолжают испытывать проблемы со здоровьем. Некоторые не могут восстановиться, у кого-то появляются заболевания, которых раньше не было. Ранее заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов на одном из брифингов заявил следующее: «Вроде бы человек переболел и выжил, но нет гарантии, что все пройдет без тяжелых осложнений. Причем эти осложнения могут проявиться спустя несколько месяцев и более после выписки. Мы, конечно, наблюдаем таких пациентов, обеспечиваем их антикоагулянтами, чтобы не было тромбозов, сахарного диабета. Но что будет с такими переболевшими через год, через пять лет, неизвестно. Появление возможных последствий после перенесенного коронавируса – это предмет новых научных работ».

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