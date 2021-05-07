



За сутки в Волгоградской области от коронавируса скончались восемь человек – это самый высокий показатель смертности в мае. Последний раз такое количество погибших от COVID-19 в сутки регистрировалось только 28 апреля, сообщает ИА «Высота 102».

В оперативном штабе региона уточнили, что скончались четверо жителей Волгограда – три женщины 45, 72 и 82 лет, а также 73-летний мужчина. Вирус унес жизни 49-летнего волжанина, 65-летнего жителя Палласовского района, 86-летнего мужчины из Клетского района и 60-летнего жителя Новоаннинского района.

У всех были сопутствующие хронические заболевания.

За сутки 97 человек заразились COVID-19, а выздоровели 89 человек. Новые случаи заболевания зафиксированы в 17 районах Волгоградской области. Основная масса заболевших (32 человека) – это граждане в возрасте от 30 до 49 лет. На втором месте (23 человека) – лица старше 65 лет.



