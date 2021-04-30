Смертоносный вирус убил семерых жителей Волгоградской области





Смерть 7 человек от коронавирусной инфекции зафиксирована в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, самое большое суточное число смертей было зафиксировано 28 апреля, когда от COVID-19 скончались восемь человек. До этого дня несколько недель в регионе от коронавируса в сутки умирало по пять человек.

За минувшие сутки от этого вируса скончались двое волгоградцев 70 и 75 лет, 72-летняя жительница Среднеахтубинского района, 83-летний житель Котовского района, две женщины 56 и 64 лет из Палласовского и Клетского районов, а также 72-летний мужчина из Камышина.

Всего от нового вируса в Волгоградской области погибли 1107 жителей.

Новые случаи заражения за сутки были диагностированы у 104 человек, выздоровели 101.



