Смертоносный вирус убил семерых жителей Волгоградской области

Здравоохранение 30.04.2021 12:27
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30.04.2021 12:27
Смерть 7 человек от коронавирусной инфекции зафиксирована в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, самое большое суточное число смертей было зафиксировано 28 апреля, когда от COVID-19 скончались восемь человек. До этого дня несколько недель в регионе от коронавируса в сутки умирало по пять человек.
За минувшие сутки от этого вируса скончались двое волгоградцев 70 и 75 лет, 72-летняя жительница Среднеахтубинского района, 83-летний житель Котовского района, две женщины 56 и 64 лет из Палласовского и Клетского районов, а также 72-летний мужчина из Камышина.
Всего от нового вируса в Волгоградской области погибли 1107 жителей.
Новые случаи заражения за сутки были диагностированы у 104 человек, выздоровели 101.
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