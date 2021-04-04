Происшествия

В Волгоградской области перевернувшийся КАМАЗ перекрыл московскую трассу

Происшествия 04.04.2021 18:33
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04.04.2021 18:33




В Волгоградской области из-за ДТП затруднено движение по московской трассе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла сегодня днем. На 804 км. трассы Р-22 двигался КАМАЗ с прицепом. В какой-то момент водитель не справился с управлением, в результате грузовик опрокинулся. Водитель получил травмы и был госпитализирован. По свидетельству очевидцев, грузовик с прицепом почти полностью перекрыл московскую трассу. В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что движение после аварии, действительно, было затруднено. В настоящий момент спецтехника поднимает КАМАЗ и прицеп. На трассе введено реверсивное движение.
Фото "Жесть Волгограда" ВК, видео Михайловка34 Instagram.

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