"Снес дерево и ограждение": полицейский автомобиль врезался в многоквартирный дом в Волгоградской области (ВИДЕО)
Происшествия 28.03.2021 09:37
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28.03.2021 09:37
Полицейский автомобиль врезался в стену многоквартирного двухэтажного дома в станице Нехаевская Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, ДТП случилось накануне.
Патрульная машина, по рассказам очевидцев, перелетела через пешеходный тротуар, снесла на своем пути сетку-ограждение и дерево и влетела в дом. По счастливой случайности, на улице рядом с двухэтажкой никого не было. Жильцы до сих пор в шоке от произошедшего. "Это счастье, что по тротуару, который рядом с нашим домом, никто не проходил, хотя дорожка тут хорошая, многие с колясками гуляют", - рассказали жители райцентра. В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что ДТП произошло около двух часов дня накануне. За рулем служебного автомобиля находился 23-летний сотрудник. Он не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в дом. Пострадавших в результате аварии нет.
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