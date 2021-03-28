









Полицейский автомобиль врезался в стену многоквартирного двухэтажного дома в станице Нехаевская Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, ДТП случилось накануне.





Патрульная машина, по рассказам очевидцев, перелетела через пешеходный тротуар, снесла на своем пути сетку-ограждение и дерево и влетела в дом. По счастливой случайности, на улице рядом с двухэтажкой никого не было. Жильцы до сих пор в шоке от произошедшего. "Это счастье, что по тротуару, который рядом с нашим домом, никто не проходил, хотя дорожка тут хорошая, многие с колясками гуляют", - рассказали жители райцентра. В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что ДТП произошло около двух часов дня накануне. За рулем служебного автомобиля находился 23-летний сотрудник. Он не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в дом. Пострадавших в результате аварии нет.







