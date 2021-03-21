Прокуратурой Волгоградской области организована проверка в связи с информацией о заболевании воспитанников детского сада в Тракторозаводском районе Волгограда. По результатам проверки, при наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, пояснила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102» , проверку по факту недомогания воспитанников группы №3 детсада №372 уже начал департамент по образованию мэрии. Было установлено, что симптомы, схожие с проявлением ротавирусной или энтеровирусной инфекции, проявились у 8 детей. При этом всего 19 марта в дошкольном учреждении присутствовало 142 ребенка, все они получили одинаковый набор блюд из пищеблока. У воспитанников других групп вышеуказанные симптомы не обнаружены.

"Тот факт, что симптоматика проявилась только у контактирующих друг с другом детей, дает основания для выделения в качестве основной версии, связанной с инфекционным заболеванием", - пояснили в администрации. Тем не менее, окончательное заключение будет принято по итогам специализированной проверки.

Ранее в Роспотребнадзоре отчитались об итогах проверки массового заболевания детей в казачьем кадетском корпусе имени Недорубова.

Напомним, на днях управление Роспотребнадзора по региону завершило проверку по факту массового заболевания детей из Казачьего кадетского корпуса имени Недорубова. Образовательное учреждение две недели назад целиком перевели на дистанционное обучение из-за вспышек ОРВИ. Между тем, санитарные врачи подозревали у ряда школьников острую кишечную инфекцию. По результатам медицинского обследования заболевших, у которых наблюдались рвота и диарея, диагноз острой кишечной инфекции не подтвердился.

При этом санитарные врачи выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в работе образовательного учреждения и оператора питания.