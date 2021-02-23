Здравоохранение

Вирус молниеносно убил двух 40-летних мужчин в Волгоградской области

Здравоохранение 23.02.2021 18:25
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23.02.2021 18:25


Двое мужчин 45 и 47 лет из Урюпинского района и Михайловки скоропостижно скончались от коронавируса в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в оперативном штабе региона, оба лечились самостоятельно и обратились за медицинской помощью только тогда, когда их состояние резко ухудшилось. Спасти мужчин не смогли. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.
Всего за минувшие сутки от COVID-19 скончались 6 жителей региона. Среди них трое жителей Волжского - 71-летний мужчина и две женщины 57 и 65 лет, а также 50-летний житель Камышинского района.
Сейчас в списке жертв коронавируса 744 человека.
За сутки COVID-19 был выявлен у 211 человек. Больше всего случаев заболевания выявлено в Волгограде – 78, Волжском – 50 и Ленинском районе – 20. Выздоровели 197 человек.

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