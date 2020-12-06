Здравоохранение

Зима во власти коронавируса: новые смерти и сотни случаев заражения в Волгоградской области

Здравоохранение 06.12.2020 12:40
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06.12.2020 12:40


248 новых случаев заражения жителей Волгоградской области коронавирусной инфекцией зарегистрированы за прошедшие сутки, сообщает ИА "Высота 102". По данным федерального оперштаба, в регионе от коронавируса умерли еще 4 человека. Таким образом, число смертей с начала пандемии достигло 334. Число выздоровевших в Волгоградской области на сегоднящний день составляет 27 тысяч 242 человека.

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