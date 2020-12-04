Здравоохранение

Лицей в Волгограде проверяют после сообщений о массовом отравлении детей

Здравоохранение 04.12.2020 13:29
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04.12.2020 13:29


Сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры проводят проверку после сообщений об отравлении воспитанников МОУ «Лицей №11 Ворошиловского района Волгограда». Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, по итогам прокурорской проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер реагирования.
В учебное заведение выехали представители Роспотребнадзора, врачи поликлиники для осмотра присутствующих детей, взятия анализов и проб, проведения расследования.
В облздраве сообщили, что в медучреждение поступило 22 вызова на дом участкового педиатра от родителей лицеистов. Два ребенка госпитализированы в инфекционное отделение Волгоградской областной детской клинической больницы с предварительным диагнозом гастроэнтерит. На текущий момент клиническая картина течения заболевания и распространения инфекции соответствуют энтеровирусной инфекции, однако для постановки точного диагноза проводятся все необходимые исследования. 
В мэрии Волгограда уточнили, что накануне на занятиях в школе присутствовало 1073 ученика, из них 435 - воспитанники младших классов с 1 по 4-ый. Сегодня на занятия в лицей 22 ученика не пришли по причине плохого самочувствия, еще 25 – по иным причинам.
Согласно описаниям симптомов, недомогание схоже с проявлением ротавирусной или энтеровирусной инфекции неустановленной этиологии.
Энтеровирусная инфекция – это группа острых инфекционных заболеваний, в человеческом организме, вызываемых конкретным возбудителем, а именно вирусом рода Enterovirus. Энтеровирус – это вирус, который попадает в организм через слизистую верхних дыхательных путей или пищеварительного тракта.

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