Лицей в Волгограде проверяют после сообщений о массовом отравлении детей





Сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры проводят проверку после сообщений об отравлении воспитанников МОУ «Лицей №11 Ворошиловского района Волгограда». Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, по итогам прокурорской проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер реагирования.

В учебное заведение выехали представители Роспотребнадзора, врачи поликлиники для осмотра присутствующих детей, взятия анализов и проб, проведения расследования.

В облздраве сообщили, что в медучреждение поступило 22 вызова на дом участкового педиатра от родителей лицеистов. Два ребенка госпитализированы в инфекционное отделение Волгоградской областной детской клинической больницы с предварительным диагнозом гастроэнтерит. На текущий момент клиническая картина течения заболевания и распространения инфекции соответствуют энтеровирусной инфекции, однако для постановки точного диагноза проводятся все необходимые исследования.

В мэрии Волгограда уточнили, что накануне на занятиях в школе присутствовало 1073 ученика, из них 435 - воспитанники младших классов с 1 по 4-ый. Сегодня на занятия в лицей 22 ученика не пришли по причине плохого самочувствия, еще 25 – по иным причинам. Согласно описаниям симптомов, недомогание схоже с проявлением ротавирусной или энтеровирусной инфекции неустановленной этиологии. Энтеровирусная инфекция – это группа острых инфекционных заболеваний, в человеческом организме, вызываемых конкретным возбудителем, а именно вирусом рода Enterovirus. Энтеровирус – это вирус, который попадает в организм через слизистую верхних дыхательных путей или пищеварительного тракта.



