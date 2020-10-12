Медиков без надобности не беспокоить: губернатор Волгоградской области признал осложнение ситуации с COVID-19
Здравоохранение 12.10.2020 12:05
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12.10.2020 12:05
О том что, санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Волгоградской области контролируемая, но в настоящее время объективно осложняется, заявил сегодня на оперативном совещании Андрей Бочаров. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона, губернатор отметил, «если мы все не будем соблюдать требования оперативного штаба и главного санитарного врача, такая динамика сохранится в ближайшее время».
По оценке оперативного штаба, сейчас в регионе растет доля тяжелых случаев заболеваний, что приводит к росту госпитализаций и снижению скорости оборачиваемости коечного фонда инфекционных госпиталей.
«С моей стороны даны дополнительные поручения о дальнейшем увеличении коечного фонда в случае прогноза осложнения ситуации и о перепрофилировании еще ряда лечебных заведений области под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями, а также о перенаправлении больных иными заболеваниями в другие лечебные учреждения c целью сохранения необходимого уровня оказания медицинской помощи жителям Волгоградской области», - заявил Андрей Бочаров.
Он также сделал акцент на нарастающей загруженности медицинских сотрудников. «В таких напряженных условиях работы прошу обращаться в лечебные заведения строго по необходимости, уважать решения врачей по выбору формы и тактики лечения. Нам всем сейчас необходимо еще более корректно относиться друг к другу».
«Наша общая задача сейчас — не допустить взрывного роста заболеваемости. Пройти осенне-зимний период в контролируемом режиме и планово, вместе со всей страной, приступить к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции»,- обратился к жителям и гостям региона губернатор, подчеркнув, что соблюдение санитарно-эпидемиологических требований носит обязательный характер. «Нам бы очень не хотелось введения крайних мер и возврата к весенним решениям, связанным с жестким ограничением всей хозяйственной деятельности».
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