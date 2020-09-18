Бесплатное лекарство для ребенка в Волгограде выбили лишь через суд





Комитет здравоохранения Волгоградской области обязали обеспечить 10-летнего ребенка-инвалида жизненно необходимыми лекарствами. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, с жалобой в надзорный орган обратилась мать 10-летней девочки. Ее дочь, как установлено прокуратурой, с рождения имеет ряд тяжелых нарушений функций органов дыхания и пищеварительной системы. Дважды в год ребенок планово получает стационарное лечение в рамках оказания высокотехнологической медицинской помощи в федеральных клиниках.

В январе текущего года после прохождения очередного курса лечения девочке были назначены два лекарственных препарата. Однако вопреки требованиям законодательства лекарственными средствами, необходимыми по жизненным показаниям, она не обеспечивалась.

Прокурор Дзержинского района обратился в суд в защиту прав несовершеннолетней с исковым заявлением о возложении обязанности на региональный комитет здравоохранения организовать ежегодное бесплатное обеспечение ребенка-инвалида лекарственными препаратами. В настоящее время судебное решение фактически исполнено.



