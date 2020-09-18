Бесплатное лекарство для ребенка в Волгограде выбили лишь через суд

Здравоохранение 18.09.2020 14:27
0
18.09.2020 14:27
Комитет здравоохранения Волгоградской области обязали обеспечить 10-летнего ребенка-инвалида жизненно необходимыми лекарствами. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, с жалобой в надзорный орган обратилась мать 10-летней девочки. Ее дочь, как установлено прокуратурой, с рождения имеет ряд тяжелых нарушений функций органов дыхания и пищеварительной системы. Дважды в год ребенок планово получает стационарное лечение в рамках оказания высокотехнологической медицинской помощи в федеральных клиниках.
В январе текущего года после прохождения очередного курса лечения девочке были назначены два лекарственных препарата. Однако вопреки требованиям законодательства лекарственными средствами, необходимыми по жизненным показаниям, она не обеспечивалась.
Прокурор Дзержинского района обратился в суд в защиту прав несовершеннолетней с исковым заявлением о возложении обязанности на региональный комитет здравоохранения организовать ежегодное бесплатное обеспечение ребенка-инвалида лекарственными препаратами. В настоящее время судебное решение фактически исполнено.
Реклама
Волгоградская область держится на коронавирусном плато18.09.2020 12:23
Здравоохранение 18.09.2020 12:23
Главный врач волгоградской скорой помощи предложил фотографировать «неодетых» фельдшеров17.09.2020 21:14
Здравоохранение 17.09.2020 21:14
Роспотребнадзор прервал молчание о заразе в «Роторе»17.09.2020 20:09
Здравоохранение 17.09.2020 20:09
В Волгоградской области наращивают коечный фонд для больных COVID-1917.09.2020 12:29
Здравоохранение 17.09.2020 12:29
128 человек погибли от коварного вируса в Волгоградской области17.09.2020 11:44
Здравоохранение 17.09.2020 11:44
Один умер, 104 заболели: коронавирус продолжает шествие по Волгоградской области16.09.2020 11:41
Здравоохранение 16.09.2020 11:41
Вирусы активизировались в школах и детских садах Волгоградской области16.09.2020 09:56
Здравоохранение 16.09.2020 09:56
Коронавирус забрал жизнь еще одного жителя Волгоградской области15.09.2020 12:25
Здравоохранение 15.09.2020 12:25
Вирус не отпускает: в Волгоградской области COVID-19 атакует на плато14.09.2020 13:06
Здравоохранение 14.09.2020 13:06
Молниеносная смерть: в Волгограде коронавирус убил мужчину и женщину13.09.2020 14:36
Здравоохранение 13.09.2020 14:36
Плато нет конца: коронавирус не отпускает Волгоградскую область13.09.2020 12:19
Здравоохранение 13.09.2020 12:19
Вспышка ротавирусной инфекции зафиксирована в школе в Волгоградской области11.09.2020 17:01
Здравоохранение 11.09.2020 17:01
РУСАЛ передал противовирусные лекарства в клиническую больницу №5 Волгограда11.09.2020 11:09
Здравоохранение 11.09.2020 11:09
Приоритет на этикет: волгоградцев готовят к встрече с гриппом11.09.2020 07:12
Здравоохранение 11.09.2020 07:12
Смертоносный вирус в Волгоградской области продолжает убивать10.09.2020 11:55
Здравоохранение 10.09.2020 11:55
Реклама