Здравоохранение 15.08.2020 10:46
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15.08.2020 10:46
«Пока этот вопрос официально не отображен», – так ответил на брифинге, прошедшем накануне, заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, когда его спросили о сроках получения регионом вакцины от COVID-19 и готовности волгоградских врачей в числе первых привиться от инфекции. Как сообщает ИА "Высота 102», Николай Алимов подчеркнул, что после пояснений из федерального центра совместно с Роспотребнадзором будет разработан план иммунизации населения. Однако пока таких установок не поступало. «Увидим частоту и контингент, кто в первую очередь, кто во вторую, это пойдет в общем порядке. Как только установки поступят, я думаю, общий порядок работы сохранится», - уточнил он.
Ранее российские власти заявили о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Чиновники пообещали, что первыми прививки сделают учителям и врачам, при этом оговорив, что это будет добровольным делом.
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